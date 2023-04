Lesestoff auf Rädern

Von: Michaele Heske

Teilen

Bücher für ältere Mitbürger – dafür setzen sich (v. l.) Birgitt Kukla, Kulturreferent Ludwig Rudolf, Paulina Stimmer und Resi Scheer ein. © Michaele Heske

Mitarbeiter der Nachbarschaftshilfe Dorfen liefern künftig Senioren Bücher oder CDs ins Haus. Der Lesestoff kann telefonisch bestellt werden.

Dorfen – Die Stadtbücherei Dorfen hat einen neuen Service: Einmal im Monat liefern ehrenamtliche Mitarbeiter der Nachbarschaftshilfe Dorfen älteren Lesern unentgeltlich Bücher, Hörbücher oder auch CDs ins Haus. Das Angebot richtet sich an Senioren, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, aber auch an Kranke.

Mit zahlreichen Aktionen versucht die Stadtbücherei zudem, schon die Kleinsten zum Buch zu bringen, fördert den Lesespaß von Kindergartenkindern sowie Schülern und lädt zu Autorenlesungen ein. Gerade junge Familien würden ihnen die Bude einrennen, betont Büchereileiterin Birgitt Kukla. Von den gut 74 000 Ausleihen im Jahr 2022 entfielen 77 Prozent auf Medien für Kinder und Jugendliche: „Dabei haben wir ein riesiges Angebot an aktuellen Romanen, Krimis und Sachbüchern in unseren Regalen stehen, viele davon gibt es vertont.“

„Lesen ist eine Schlüsselqualifikation für alle Generationen“, erklärt Resi Scheer. Dennoch würden wenige Senioren den Weg zur Ausleihe an die Justus-von-Liebig-Straße finden: „Ältere Menschen haben oft niemanden in der Verwandtschaft oder im Bekanntenkreis, der für guten Lesestoff sorgt“, erklärt die Dorfenerin, die sich hier seit 34 Jahren ehrenamtlich engagiert. Scheer sah Handlungsbedarf: Denn auch die Generation 60 plus schmökert gern. Ein Kooperationspartner fand sich schnell: Die Nachbarschaftshilfe Dorfen übernimmt künftig den Lieferservice und fährt einmal im Monat die zuvor bestellten Bücher aus. Jeder, dem es alters- oder krankheitsbedingt nicht möglich ist, in der Bücherei selbst nach Lesestoff zu suchen, kann diese jetzt telefonisch oder per E-Mail ordern. Gerne beraten die Mitarbeiter auch bei der Wahl der Lektüre. Zudem ist der Medienbestand auf der Website der Bücherei aufgelistet.

Das Budget vieler Rentner sei oft schmal, der Kauf neuer Bestseller und Sachbücher im Buchhandel viel zu teuer, so Paulina Stimmer, Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe Dorfen. Der Lieferdienst ist kostenlos. „Und wer sich die einmalige Gebühr von fünf Euro für den Büchereiausweis nicht leisten kann, dem kommen wir entgegen“, verspricht sie.

Für Ludwig Rudolf, Kulturreferent und 2. Bürgermeister der Stadt, hat das Angebot auch viel mit der Teilhabe von Senioren am Leben zu tun. „Lesen ist unterhaltsam, hält aber auch fit“, erklärt der Mediziner. „Tägliches Lesen steigert die Hirnaktivität, die kognitiven Fähigkeiten werden signifikant verbessert.“ Dabei sei das Lesen wie ein Training, eine Art Jogging für das Gehirn: „Bücher sind eine der angenehmsten und einfachsten Methoden, Gedächtnisprobleme zu vermeiden.“