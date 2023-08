Letzter Wunsch erfüllt

Spende an Indienhilfe

Das Ehepaar Stettner wünscht sich Spenden zur Diamantenen Hochzeit. Den Scheck über 1500 Euro kann aber nur Uschi Stettner alleine an die Indienhilfe übergeben, denn ihr Ehemann ist zwei Wochen nach dem Jubiläum gestorben.

Grüntegernbach – Zur Diamanthochzeit wünschte sich das Ehepaar Anton und Uschi Stettner aus Grüntegernbach ausschließlich Spenden statt Geschenke. Gemeinsam wollte das Jubelpaar den Verein „Schritt für Schritt“, eine Organisation, die Kinder und Familien in Indien fördert, unterstützen. Die Scheckübergabe erlebte Anton Stettner allerdings nicht mehr, er verstarb am 29. Juni – zweieinhalb Wochen nach dem großen Festtag.

„Die Diamanthochtzeit feiern wir auf jeden Fall“, das sei der große Wunsch ihres Mannen gewesen, erzählt die Witwe. „Er fieberte regelrecht auf unseren 60. Hochzeitstag hin, hatte noch so viel Freude bei dem Fest. Es war, als hätte er seine letzte Energie mobilisiert.“ Die Familie hatte nicht damit gerechnet, dass es so schnell zu Ende geht. „Wir sind dankbar, dass wir die letzten Tage mit ihm noch so intensiv erleben konnten“, erklärt Tochter Elisabeth Simon. Und ihre Schwester Theresia Müller ergänzt: „Trotz seiner zunehmenden Demenz haben wir sehr schöne Stunden gehabt.“

Zwei der Töchter, die Schwiegertochter sowie eine der Enkeltöchter sind bei der Scheckübergabe auf dem Hof in Oberzeil dabei. In Gedanken weilt die Familie beim verstorbenen Mann, Vater und Opa. Anton Stettner war ein gläubiger Katholik und Lokalpolitiker, bekannt für sein soziales Engagement – sowohl in seinem Heimatort Grüntegernbach, er sah aber auch die Nöte und Sorgen in der Welt.

Durch ihre Kinder lernten Uschi und Anton Stettner das Ehepaar Ida und Josef Gaßner aus Tiefenbach kennen, das 1995 den Verein Schritt für Schritt gegründet hatte. Ziel der Organisation ist es, Kindern im südindischen Bundesstaat Kerala bessere Bildungschancen zu ermöglichen.

Auch geben sie den Familien vor Ort, beispielsweise durch den Bau von Brunnen, die Möglichkeit zur Selbsthilfe. „So eine Armut können wir uns gar nicht vorstellen“, sagt Uschi Stettner. „Für das Projekt ist jeder Euro wichtig, und wir wissen genau, dass Geld kommt dort ankommt, wo Hilfe dringend benötigt wird.“

700 Euro spendeten Angehörige und Freunde bei der Diamanthochzeit, weitere 800 Euro legte das Ehepaar Stettner drauf. „Das war sozusagen der letzte Wille meines Mannes“, sagt die Witwe.

Gerade die Corona-Zeit habe die Menschen im Süden Indiens sehr gebeutelt. „Tagelöhner konnten nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen, viele Kinder sind verhungert“, so Monika Blechinger-Zahnweh, die im Namen des Vorstands den Scheck über 1500 Euro annahm und dem Ehepaar Stettner für die Unterstützung dankte.