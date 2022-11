Guido Meindls Liebe zur Posaune

Von: Michaele Heske

Vater und Sohn im Einklang: Guido Meindl (l.) und Tobias Meindl. © Michaele heske

40 Jahre Blechbläser Ensemble: Guido Meindl erzählt über die Anfänge und das Jubiläumskonzert.

Dorfen – Der vor zwei Jahren verstorbene Organist Benno Meindl war wohl der bekannteste Musiker Dorfens – ein Meister an Orgel und Klavier, der zudem viele Chöre leitete. Auch sein Sohn Guido hat die Leidenschaft für Musik im Blut. „Es war nicht einfach – ich war einerseits immer nur der Sohn, andererseits stellte mein Vater auch hohe Anforderungen“, sagt der 52-Jährige rückblickend. Klavier war nicht so wirklich sein Ding – aber: „Ich nahm aus Jux und Tollerei eine Posaune in die Hand und brachte sofort einen Ton heraus“, erzählt er.

Damals war er zwölf Jahre alt, fortan nahm er Posaunenunterricht. Daraus erwuchs eine eigene Dorfener Musiktradition, bei deren Anfängen Benno Meindl auch noch prägend war. „Mein Vater war begeistert – jetzt hatte er ein weiteres Ensemble, das die Gottesdienste gestalten konnte“, erzählt Guido Meindl.

Denn im Frühjahr 1982 legten die Dorfener Blechbläser los: Benno Meindl führte Walter Herbst, Christian Tille, Michael Röhrl und seinen Sohn Guido zu einem Quartett zusammen. Bald kamen weitere Bläser dazu. Vier Jahre später übernahm der Sohn vom Vater die Leitung.

Aus den Blechbläserbuben wurde das Dorfener Blechbläser Ensemble, aus dem Quartett ein Tentett – zum 40-jährigen Jubiläum spielt die Gruppe in der Pfarrkirche Maria Dorfen: Am zweiten Adventssonntag, 4. Dezember, sollen Trompeten und Hörner unter der Leitung von Guido Meindl bei einem Festgottesdienst die Seele der Gläubigen berühren.

Nachmittags gibt die Brassband 3BA Concert Band ein Konzert, das adventliche Repertoire reicht dabei von Bach bis zur Gegenwart. Auch hier ist Guido Meindl Mitglied. Ursprünglich wollte er Berufsmusiker werden. „Ich habe am Richard-Strauss-Konservatorium in München Posaune studiert, mich dann aber für eine kaufmännische Lehre entschieden“, erklärt der Regionalvertriebsleiter, der mittlerweile in Dorfen lebt.

Der Posaune ist er bis heute treu: „Das ist eigentlich eine Verlängerung der menschlichen Stimme. Man kann ganz einfache, aber auch schwierige Stücke spielen – egal ob Klassik oder traditionelle Volksmusik.“ Seine Liebe zu dem Instrument vererbte er an seinen Sohn Tobias, der auch Posaune im Blechbläser Ensemble spielt.

Als vor über zehn Jahren die Bläserklasse in St. Wolfgang ins Leben gerufen wurde, kam Guido Meindl durch den Sohn zum dortigen Musikverein. „Vier Jahre später lernte ich die Brass-Bandszene in Bayern kennen“, seither ist der Posaunist außerdem bei der „3BA Concert Band“ dabei.

„Mal durchdringend wie eine Rockband, dann wieder sanft wie ein Kammerchor“ – mit diesen Gegensätzen beschreiben die Musiker der 3BA Concert Band ihr Genre, die Brass-Musik. 3BA steht für Bayerische Brass Band Academy. Während diese eigene Blasmusik-Kunst vor allem in England verbreitet ist, habe man Brass hier früher kaum gekannt, bedauert Meindl.

Das Konzert: Das Blechbläser Ensemble gibt am 2. Adventssonntag, 4. Dezember, um 10 Uhr in der Pfarrkirche Maria Dorfen einen Festgottesdienst, am Nachmittag spielt um 16 Uhr der amtierende deutsche Brassband-Meister, die 3BA Concert Band, das Adventskonzert „Winter Light“ in Maria Dorfen.