Die Konsequenz: Lieber Flüchtlinge in Turnhallen als auf dem Meindl-Areal

Von: Timo Aichele

Timo Aichele, stellv. Redaktionsleiter © Aichele

Die beantragte Asylunterkunft auf dem Meindl-Areal wäre eine Chance gewesen - für geflüchtete Menschen und für Dorfen. Kommentar.

Dorfen - Jetzt ist auch der zweite Antrag auf Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft in Dorfen durchgefallen. Zu dumm nur, dass Investor Robert Decker gerade noch rechtzeitig die Fußgängerbrücke zum Meindl-Areal aus dem Hut gezaubert hat. Damit konnte sich keiner der Stadträte mehr hinter dem Argument der Verkehrssicherheit verstecken.

Jeder und jede, der oder die nun gegen die Anlage mit 30 Wohnungen für geflüchtete Menschen gestimmt hat, macht deutlich: „Ich will nicht noch mehr von diesen Ausländern in der Stadt.“

Denn anders als behauptet, ist die Industriebrache geradezu ideal für eine solche Unterkunft. Sie wäre nicht mitten in einem gewachsenen Wohngebiet und auch nicht in der Pampa.

Die Infrastruktur-Argumente sind natürlich nicht von der Hand zu weisen. Jede Kommune muss Schulen, Kindergärten und Ehrenamtliche möglichst vor Überlastung schützen. Doch die Frage ist, ob das mit diesem Beschluss gelingen wird. Denn nichts deutet auf ein Ende des Ukraine-Kriegs oder ein Abflauen der Migration aus dem globalen Süden hin. Das heißt: Auch dem Landkreis Erding werden in der nächsten Zeit weiter geflüchtete Menschen zugewiesen.

Der Wohnungsmarkt ist schon überhitzt, der Bau neuer Unterkünfte stößt landauf landab auf Widerstand. Also werden diese Migranten bald in Turnhallen untergebracht werden müssen. Schul- und Vereinssport werden ausfallen – wohl auch in Dorfen. Schulen, Kindergärten und Ehrenamtliche steuern dann doch auf eine Überlastung zu.

Beantragt war eine Anlage mit getrennten Wohnungen, in denen Familien in würdigen Verhältnissen leben könnten. Laut Decker hat das Landratsamt bereits signalisiert, dass die Zuweisungen entsprechend ausfallen könnten. Es würde also gerade keines dieser misstrauisch beäugten Multikulti-Männer-Wohnheime entstehen. Dorfen hat hier eine große Chance vertan.