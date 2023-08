Liebesduette und andere Katastrophen

Von: Birgit Lang

Ein wenig gefrustet: Franz Erl (l.) hatte aus seinem Fundus herausragende Sänger ausgewählt, die aufgrund der Technikprobleme nicht so rüberkamen, wie sich das der Perfektionist gewünscht hätte. © Birgit Lang

Der beliebte Belcanto-Abend war trotz Technikproblemen und Wetterkapriolen ein Erfolg. 300 Besucher ließen sich die Laune nicht verderben und kamen zum am Unteren Markt nach Dorfen.

Dorfen – Trotz schlechter Wetterprognose und technischer Störungen war der Belcanto-Abend wieder ein herrliches Erlebnis für knapp 300 Besucher am Unteren Markt. Veranstalter war zum zweiten Mal die Dorfener Karnevalsgesellschaft, die sich mächtig ins Zeug gelegt und ihr Improvisationstalent unter Beweis gestellt hatte. Hauptattraktion waren wie immer bekannte Opern-Melodien aus der Retorte, sprich auf CDs, die Franz Erl aus seinem großen Fundus ausgewählte hatte und mit viel Fachwissen und interessanten Details vorstellte.

„Liebesduette und andere Katastrophen“ betitelte der 75-jährige Opernliebhaber den 33. Belcanto-Abend. Das klang wie ein Omen. Erl hatte herausragende Sänger ausgewählt. „Wie immer die Callas oder Rosa Bambton. Das Ehepaar Alarie Pierette, die finde ich grandios, mit ihrem Mann Leobold Simoneau, die habe ich fünfmal drinnen, weil die eine unglaublich angenehme, sehr lyrische Stimme haben und sehr intensiv singen“, so Erl.

Zu hören waren Stücke von Mozart, Bellini, Smetana, Bizet, Puccini oder Gounods Faust – „mittlerweile auch ein Dorfener Thema“, schmunzelte er. Als einzigen männlichen Solisten ließ er heuer den italienischen Bariton Tito Gobbi als Kontrastprogramm mit einer „Hassnummer“ aus Verdis Otello auftreten, der Arie „Jaogos Credo“, „das schreit er raus, das ist unglaublich beeindruckend“, so der Experte. Neben dem angeleuchteten Grammophon hatte er wieder eine Leinwand mitgebracht, auf der er die jeweiligen Komponisten, Stücke und Sänger nannte, und entsprechende Tischvorlagen verteilt.

Die rund 30 Helfer der KG hatten nicht nur belegte Brote und Getränke vorbereitet, sondern auch die Biergarnituren, eine Leihgabe der Brauerei Bachmayr, aufgestellt, und für romantische Beleuchtung mit Lichter-Kränzen und Strahlern an den Kastanienbäumen gesorgt. „Die Zusammenarbeit mit der Stadt funktionierte reibungslos. Erstmals stand kein einziges Auto mehr am Parkplatz“, so KG-Chef Martin Pommer. Größte Herausforderung war die Technik, denn der Tontechniker hatte kurzfristig abgesagt. Drei Stunden lang wurde aus Privatbeständen alles zusammengesucht, schließlich eine Anlage aufgestellt. Immer wieder knarzte es oder der Ton fiel aus und die Leinwand später wegen einer Windböe um.

Gut gelaunt: Regen ist noch lange kein Grund, sich die Laune vermiesen zu lassen. Gut beschirmt trotzten diese Opern-Fans dem schlechten Wetter und genossen den 33. Belcanto-Abend. © Birgit Lang

Gefrustet entschuldigte sich Perfektionist Erl beim Publikum, es sei „kein schöner Abend“ gewesen. Man habe lange überlegt, alles abzusagen. Doch die Opernfreunde bedankten sich mit tosendem Applaus und schunkelten beim letzten Lied, einem sommerlichen Walzer, sogar unter den Regenschirmen, denn zum Schluss goss es wie aus Kübeln.