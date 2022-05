Lösung für das Dorfener Park-Chaos noch nicht in Sicht

Von: Timo Aichele

Teilen

Acht Zentimeter tief ist dieses Schlagloch, das Martin Heilmeier am Rathausplatz ausgemessen hat. © Timo Aichele

Wegen der B15-Brückensbaustelle ist die Lage auf dem Volksfestparkplatz verschärft. Nun will der Bauausschuss die Umgestaltung ab 2023 angehen. Auch auf ein neues Pflaster vor dem Rathaus müssen die Dorfener noch warten.

Dorfen – Der überlastete Volksfestparkplatz und das löchrige Pflaster vor dem Rathaus sind Themen, bei denen manche Dorfener langsam die Geduld verlieren. Lösungen im Laufe dieses Jahres sind aber nicht in Sicht – das wurde in der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am Mittwoch deutlich. Nach einer streckenweise emotionalen Debatte verabschiedete das Gremium immerhin einen Empfehlungsbeschluss für eine Verfahrensbeschleunigung am Volksfestplatz.

Anlass war ein Antrag der Landlistenfraktion, eine Planung für den Bereich in Auftrag zu geben. „Am Volksfestparkplatz ist ein heilloses Durcheinander, und in der Innenstadt werden die Parkplätze immer weniger“, argumentierte LDW-Rat Martin Heilmeier in dem Antrag. Die Fläche müsse übersichtlich und der Weg in die Altstadt attraktiv gestaltet werden.

Bürgermeister Heinz Grundner (CSU) äußerte sein Unverständnis über diesen Vorstoß. „2022 können wir dort nicht auch noch umbauen“, sagte er im Hinblick auf die laufende Baustelle zum Abriss und Neubau der B 15-Isenbrücke nebenan. Dafür wird der Bereich unter anderem als Lagerplatz genutzt

Außerdem habe der Stadtrat dazu bereits einen einstimmigen Beschluss gefasst. Demnach soll die Umgestaltung 2025 bei der Regierung von Oberbayern angemeldet werden, von der dann Zuschüsse zu erwarten sind. Im Finanzplan sei für 2025 eine halbe Million Euro eingeplant. Bauamtsleiter Franz Wandinger warnte davor, von diesem Zeitplan abzuweichen und außerhalb dieses Verfahrens eine Planung in Auftrag zu geben. „Da geht uns sonst die ganze Förderung verloren“, sagte er.

Wohnmobile dürften ohnehin nicht mehr auf dem Platz parken, ergänzte der Bauamtsleiter. Außerdem gebe es Anlieger, „die südlich der Isen wohnen und zum Beispiel nach Norden in die Arbeit fahren müssen“. Diese würden derzeit dort ihre Fahrzeuge abstellen.

Heilmeier reagierte verärgert auf die Einlassungen des Bürgermeisters. Der Antrag habe nicht die Umsetzung im laufenden Jahr zum Ziel. Dennoch müsse die Stadt möglichst früh in die Planungsphase gehen. „Die Parkplatzproblematik wird immer mehr verschärft“, begründete er. Einigkeit gebe es zu dem Thema im Stadtrat schon seit vielen Jahren, „es wird aber immer nach hinten geschoben“.

Am Ende verabschiedete der Ausschuss einen Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat, die Bedarfsanmeldung für die Umgestaltung bei der Regierung bereits auf 2023 vorzuziehen. Der Stadtrat wird dann im Herbst darüber beraten.

Frühestens 2024 wird auch die Buckelpiste vor dem Rathaus repariert. Der Rathausplatz ist Teil der Staatsstraße 2086, die durch die Innenstadt führt. Nachdem der Stadtrat kürzlich die Übernahme des Verkehrswegs in kommunale Trägerschaft abgelehnt hat, entscheidet weiter das Staatliche Bauamt über Sanierungen. Die Behörde hat sich nun an die Stadt gewendet und um eine Stellungnahme zur Ausführung der Straße gebeten. Der einstimmige Wunsch des Bauausschusses: „wie bisher in Kleinsteinpflaster und die Querungsbereiche in geschliffener oder gefräster Ausführung“.

Einer möglichen Asphaltierung erteilte das Gremium wegen des Stadtbilds eine Absage. „Die Ausführung des Kopfsteinpflasters ist nicht gut“, kritisierte Andreas Hartl (GAL) die jetzige Situation. Die Stadt habe am Unteren Markt vorgemacht, wie ein solcher Belag aufgebaut sein müsse, damit er hält.

Wieder drückte Heilmeier aufs Tempo. „Die Straße ist ja schon seit fünf bis sechs Jahren schlecht“, klagte er. Wegen des Planungsvorlaufs, der diesjährigen Großbaustelle und des Jubiläumsjahrs 2023 könne diese Maßnahme nicht sofort umgesetzt werden, erwiderte Grundner. Sein Fazit: „Unser Wunschtermin ist 2024.“