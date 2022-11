Das Martinsfest ist ein Gewinn für alle Generationen

Von: Michaele Heske

Teilen

Jung und Alt im Schein der Lampions: der Umzug vor dem Marienstift. Gerade bei Demenz berührend © Michaele Heske

Für die Bewohner des Marienstifts ist der Martinsumzug der Kita am Sonnenhügel ein wichtiger Termin. So erinnern sich die Senioren selbst an ihre Kindheit

Dorfen – Ihr Kinderlein kommet: Eingemummelt in Decken, mit Kerzen in der Hand, lauschten viele Senioren aus dem Marienstift den Mädchen und Buben, die sich in einem großen Kreis vor der Einrichtung aufstellten. Freilich sangen die Kinder kein Weihnachtslied. „St. Martin, St. Martin“, stimmten sie an. Und auch die ältere Generation fiel in den traditionellen Gesang ein.

Der Laternenumzug des Kinderhauses am Sonnenhügel machte am Dienstag Station vor dem Dorfener Altenheim: „Das ist ganz wichtig für unsere Bewohner, denn sie merken, wir gehören immer noch dazu“, sagte Klara Hochmuth, Sozialdienst-Leitung in der Einrichtung.

Der Heilige Martin von Tour (316/317-397 n. Chr.), der selbstlos seinen Mantel geteilt haben soll, um einen Bettler vor dem Erfrieren zu retten, fasziniert bis heute Groß und Klein. Eine fesselnde Geschichte mit großem Mehrwert, gerade für die Senioren in Dorfen, die von dieser Aktion ebenfalls partizipierten: „Anfang November gehört das Martinsfest zum festen Bestand des Jahreskreises. Allen, die an Demenz leiden, gibt der Zyklus Sicherheit und Struktur – sie sind eingebunden“, so Hochmuth.

Von den 73 Bewohnern des Heims leiden mehr als 60 an dieser Krankheit. Manche ausgeprägter, andere weniger stark. Der Brauch aus vergangenen Tagen, an den sich die Senioren gerne erinnern, verbindet sie mit ihrer Kindheit. „Da wird viel aus dem Langzeitgedächtnis hervorgeholt, es berührt sie im Innersten“, sagt Marion Prey, Leiterin des Marienstifts.

Generationenübergreifende Aktionen schaffen einerseits soziale Integration. „Jung und Alt miteinander, das tut einfach gut“, so Hochmuths Erfahrung. Auf der anderen Seite teilt der Nachwuchs die eigene Freunde mit den Senioren: „Da geht so ein Strahlen von den Kindern aus, und die Bewohner merken, das Leben geht weiter. Kinder geben Zukunft und den Bewohners die Gewissheit, es kommt was Junges nach.“

Schon vor den Herbstferien haben die Kindern ihre Lampions gebastelt, seither fieberten sie dem Laternenlauf entgegen. „Der Umzug ist immer das Tüpfelchen auf dem i, die Kinder können es kaum bis zur Dämmerung erwarten“, sagt Franziska Greimel, Leiterin des Kinderhauses am Sonnenhügel.

Die größte Faszination gehe dabei von dem Pferd aus. Denn Ross und Reiter führten den Zug an: „Unser Fest fand ohne Corona-Einschränkungen statt“, freute sich die Erzieherin. Zudem gab es Kinderpunsch: „Die Eltern konnten endlich wieder miteinander ratschen.“

Die Legende vom Heiligen Martin birgt freilich auch viel Pädagogik. „Es ist wichtig, dass die Kinder schon in jungen Jahren teilen lernen. Und da ist die Geschichte einfach eine einprägsame Vorlage“, so Greimel. Früh übt sich: „Man muss die Schwere miteinander teilen, oder eben die Martinsgänse, die wir gemeinsam mit den Kindern gebacken haben.“

Doch nicht nur zu St. Martin denken die Kinder und ihre Erzieher an die Menschen im Heim. „Im Herbst haben wir einen großen Korb voll Blumenzwiebeln von der VR-Bank bekommen und diese im Garten des Marienstifts eingepflanzt“, erzählt die Leiterin des Kinderhauses. „Jung und Alt, das gehört irgendwie zusammen – und es macht einfach Spaß, spätestens im Frühjahr wieder gemeinsam hinzugehen und zu schauen, welche Blumen dann blühen werden.“