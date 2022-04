„Mathe, das ist doch nichts für Mädchen“

Von: Michaele Heske

Soll starre Berufsbilder aufbrechen: der Girls’ Day am Gymnasium Dorfen mit (v. l.) Miriam Wendorf, Bernhard Laux (Physiklehrer), Emma Seisenberger, Laura Westphal, Uxia Garcia, Anna Maria Herrmann, Stefan Bosehne sowie die Projektleiterinnen Alina Kerschbaumer und Susanne Bley. Abiturientinnen auf der Überholspur © Michaele Heske

Dorfen - Beim Girls’ Day am Gymnasium Dorfen experimentierten 17 Schülerinnen mit Wissenschaftlerinnen von der Technischen Universität München.

Starre Berufsbilder aufbrechen, in eher geschlechteruntypische Jobs reinschnuppern, das ist die Aufgabe des jährlichen Girls’ Day. 17 Schülerinnen des Dorfener Gymnasiums experimentierten einen Tag lang mit Mitarbeiterinnen der Technischen Universität München und lernten Rollenklischees zu überwinden.

„Das ist doch nichts für Mädchen“, ist so ein typischer Satz, bei dem Oberstudienrätin Christiane Drexler nur den Kopf schütteln kann. „Selbst bei einer Eins in Physik oder Mathematik haben Mädchen oft das Gefühl, sie können nicht genug“, glaubt die 46-jährige Lehrerin, die Physik und Mathematik unterrichtet.

Als Drexler vor über 20 Jahren mit dem Studium begann, war sie die einzige Frau im Hörsaal, später während des Hauptstudiums an die TU München gab es ebenfalls kaum Frauen. Immer noch dominierten in technischen und naturwissenschaftlichen Studiengängen die Männer, bedauert sie.

Die Gesellschaft verändere sich zwar, aber längst nicht so schnell, wie gewünscht, meint Schulleiter Markus Höß. Die Abiturientinnen seien, betrachtet man sich die Abschlüsse der vergangenen Jahre, tendenziell auf der Überholspur. Und doch fallen sie oft noch in tradierte, typisch weibliche Berufe. Deshalb sei auch der Girls’ Day so wichtig, ein Tag, an dem die Gymnasiastinnen in Berufsfelder schnuppern können, um „den Blick zu öffnen“, sagte der Direktor.

In diesem Jahr kamen junge Wissenschaftlerinnen und Studierende von der Technischen Universität München, die gemeinsam mit Schülerinnen der 9. und 10. Klasse experimentierten. „Da können sich die Schülerinnen und die Forscherinnen austauschen, auch Fragen stellen“, so Höß. Etwa wie die Vereinbarkeit von Beruf und Karriere in der Praxis tatsächlich funktioniere.

Physiklehrer Bernhard Laux, der zur Schulleitung gehört, hatte den Girls’ Day organisiert. Zwei Experimente standen auf dem Plan. Einmal ging es darum, Stoffe in verunreinigtem Trinkwasser mit Magneten zu separieren. Eine weiter Versuchsreihe drehte sich um Ellipsen. „Mathematik zum Anfassen“, erklärte Alina Kerschbaumer (24), die den Master in Energietechnologie gemacht hat. Gemeinsam bauten und berechneten und bauten die Wissenschaftlerinnen mit den Gymnasiastinnen einen kleinen elliptischen Billardtisch. Gerade für Mädchen in der 10. Klasse seien die wissenschaftlichen Schnupperangebote prädestiniert: „Eine gute Zeit, vor der Wahl der Oberstufen-Kurse.“

Gymnasisastin Emma Seisenberger hat der Tag bei ihrer künftigen Studienwahl bestätigt: „Ich will später Mathematik studieren, denn Mathe ist cool.“ Es sei sehr spannend, was man mit Zahlen alles berechnen kann, meint die 15-jährige St. Wolfgangerin. Klassenkameradin Miriam Wendorf (15) will später „Astrophysik“ studieren. Aber auch Formeln herzuleiten, finde sie sehr spannend.

Keine Frage: Mädchen stehen den Jungs in nichts nach. Für die Gleichstellungsbeauftragte des Dorfener Gymnasiums, Sonja Schweiger, liegt das Problem maßgeblich an überholten Bildern im Kopf, die sich halten und teils noch immer befeuert werden – allen voran das typische „nichts für Mädchen“. Der Appell der Deutsch- und Sportlehrerin deshalb: Ermutigen statt zweifeln lassen. Eltern, Großeltern, aber auch Schulen und Berufsberatungen müssten noch deutlich mehr darauf achten, dass Frauen und Technik etwas Selbstverständliches sind (siehe Interview unten links).

Schweiger, die ebenfalls zur Schulleitung gehört, will Vorbild sein. „Schülerinnen können nur von uns lernen, dass Karriere und Familie miteinander vereinbar sind.“ Sie selbst hat zwei Kinder und arbeitet in Teilzeit. Auch Physiklehrer Laux war in Elternzeit. „Es ist die Aufgabe von uns Männern, unsere Partnerinnen zu unterstützen. Die klassischen Rollenbilder sollten immer mehr in den Hintergrund treten.“

