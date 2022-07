Mehr als doppelt so viele Tafel-Kunden in Dorfen

Von: Michaele Heske

Frauen der ersten Stunde bei der Dorfener Tafel (v. l.): Monika Rudolf, Brigitte Sterr, Hella Hühns und Evi Schötz. © Michaele heske

90 Berechtigte kommen wöchentlich zur Dorfener Tafel - mehr als doppelt so viele wie vor dem Ukraine-Krieg. Die Betreiber müssen Lebensmittel aus Spendengeldern zukaufen.

Dorfen – Die steigenden Lebensmittelpreise machen derzeit vielen Dorfenern zu schaffen. Mehr als doppelt so viele Leute kommen aktuell zur Ausgabestelle der Tafel in der Haager Straße – Tendenz steigend. Auch die Caritas warnt vor dem Herbst, wenn die Nebenkosten wegen der höheren Energiepreise explodieren. „Da rollt eine große Welle der finanziellen Not auf uns zu“, sagt die Dorfenerin Brigitte Fischer, Sozialberaterin bei dem Wohlfahrtsverband.

90 Berechtigte holen sich derzeit Lebensmittel im Tafel-Laden ab: „Da hängen dann oft bis zu sechs Personen dran“, erklärt Monika Rudolf, stellvertretende Leiterin der Nachbarschaftshilfe Dorfen, die seit vielen Jahren mit dem Ehrenamtlichem-Team der Tafel für die Ausgabe von Nahrungsmitteln sorgt. Vor dem Ukraine-Krieg kamen 40 Dorfener, um für sich und die Familie einmal in der Woche Salat und Gemüse, aber auch Nudeln oder Joghurt abzuholen.

Zu den Neukunden gehören viele ukrainische Flüchtlinge, doch auch immer mehr Einheimische stellen sich jeden Donnerstagnachmittag hier an. Nach wie vor sei der Gang zur Tafel schambehaftet, so Rudolf. „Viele haben eine Karte, trauen sich aber nicht zu kommen.“ Mit steigender Inflation sinkt die Angst vor den Blicken der Passanten kontinuierlich.

„Jeder kann in Not geraten. Wird man chronisch krank, hängt man plötzlich sehr schnell in der sozialen Abwärtsspirale“, ergänzt Brigitte Museler. „Wer Hartz VI bekommt, hat ein extrem schmales Budget. Sozialhilfe ist nichts Ehrenrühriges.“

Seit mittlerweile 16 Jahren fährt die Dorfenerin Lebensmittel direkt zu den Bedürftigen, die es wegen einer körperlichen Einschränkung nicht zur Ausgabestelle schaffen. Insgesamt 40 Mitarbeiter helfen bei der Tafel, der harte Kern besteht aus 20 Ehrenamtlichen, die regelmäßig die Lebensmittel, die sonst im Müll landen, mit dem Auto von Bäcker, Metzger oder aus den Supermärkten abholen und später dann an die Kunden verteilen.

Der Ausdruck „Kunde“ ist den Tafel-Mitarbeitern wichtig: „Wir haben sogar ein Kühlregal, das Ambiente ist bewusst wie in einem kleinen Laden – dadurch sinkt die Hemmschwelle ein bisschen“, weiß Rudolf.

32,2 Tonnen überschüssige Lebensmittel sammeln die Helfer pro Jahr im Schnitt ein. Und eigentlich gehört es zu den Grundsätzen der Organisation, keine Lebensmittel käuflich zu erwerben. Doch bei doppelter Kundschaft reicht die gespendete Nahrung längst nicht mehr aus. „Wir müssen mittlerweile von Spendengeldern zukaufen“, erklärt Rudolf.

Ohne Tafel wären die Menschen am Rande der Gesellschaft völlig aufgeschmissen, glaubt Caritas-Mitarbeiter Fischer . Vier Euro kostet das Öl mittlerweile, für Butter zahlt man an der Kasse gut drei Euro. „Das Geld reicht nicht mehr, wenn der Einkauf das Eineinhalbfache kostet. Die Leute werden nicht mehr satt“, befürchtet sie.

Wer auf Hartz VI angewiesen ist, gehöre schon seit jeher zu den Verlierern: „Doch seit diesem Jahr ist die Schere offen – die Leute werden nicht mehr zurechtkommen.“