Mehr Mitglieder als Einwohner

Das gibt es sicher nicht so oft: Rund 850 Mitglieder zählt der TSV Grüntegernbach und ist damit deutlich größer als der Dorfener Ortsteil mit etwa 500 Einwohnern. Das berichtete Vorsitzender Stefan Mugler voller Stolz beim Festabend zum 40-jährigen Bestehen des Sportvereins.

Grüntegernbach - Der TSV Grüntegernbach feierte im vollen Gottbrecht-Saal mit zahlreichen Vertretern der Orts- und Nachbarvereine. Reges Interesse zeigten die Besucher an der interessanten Ausstellung mit Fotos und Zeitdokumenten, die die Vereinsgeschichte dokumentierten. Es laufe gut, der Verein habe stabile Mitgliederzahlen und sei sehr gut aufgestellt, mit einem breiten Sportangebot für Jung und Alt in fünf Sparten, sagte Mugler in seiner kurzen Rede.

Er erinnerte auch an die Anfänge des TSV. Im November 1978 hatten 50 junge, sportbegeisterte Frauen und Mädchen den Mut gefasst und den TSV mit der ersten Vorsitzenden und heutigen Ehrenvorsitzenden Ursula Stettner gegründet. Fast logisch, dass damals zunächst eine Damenfußballmannschaft ins Leben gerufen wurde. Die Herren folgten ein Jahr später. In der Vereinsführung gab es immer eine große Kontinuität, freute sich Mugler. Er sei seit 2017 Nachfolger von Fanny Mooshofer, die 18 Jahre den TSV als Vorsitzende geführt hatte. „Was die Alten früher so geleistet haben“, verdiene „allergrößten Respekt“. Der TSV-Chef appellierte, „dass wir so weitermachen, zusammenhalten und den TSV weiter entwickeln“. Am Ende galt der Dank des Vorsitzenden den Gründungsmitgliedern für die „großartige Sache“, den Verein gegründet zu haben, sowie dem heutigen Vorstandsteam und den vielen ehrenamtlichen engagierten Trainern, Übungsleitern, Funktionären und Helfern.

Bürgermeister Heinz Grundner sprach von einer „doppelten Partnerschaft“, die man heuer feiern könne. 1978 wurde der TSV Grüntegernbach gegründet und der Ort im selben Jahr im Zuge der Gemeindegebietsreform eingemeindet. „Der TSV war eine hervorragende und charmante Mitgift der Gemeinde Tegernbach an die Gemeinde Dorfen“, meinte er schmunzelnd. Der Stadtchef bezeichnete die großartigen Leistungen und das Engagement des TSV Grüntegernbach in den 40 Jahren als „beeindruckend“. Der TSV fördere nicht nur den Breitensport und biete eine sinnvoll Freizeitbeschäftigung für die Jugend, sondern setze sich aktiv für das gesellschaftliche Miteinander im Ort ein.

Am Ende sprachen Mugler und Grundner 17 Frauen der ersten Stunde, die immer noch beim Verein sind, „Dank und Respekt“ aus. Ihr Engagement und ihre Vereinstreue wurde mit der Silbernen TSV-Ehrennadel belohnt: Maria Berger, Ursula Stettner, Josefine Franzl, Inge Tremmel, Irmgard Graf, Maria Vitzthum, Maria Greimel, Maria Wagner, Elfriede Hagl, Veronika Watzl, Gaby Hofer, Georg Franzl, Georgine Moerwald, Fanny Mooshofer, Johanna Ranner, Elisabeth Schnappberger und Maria Schweinhuber.