Mercedes bei Dorfen geklaut und in Freising versenkt

Ein Auto mitten in der Isar – da machten am Sonntagmorgen Freisinger Feuerwehrleute große Augen.

Dorfen/Freising - Sie mussten den 15 Jahre alten E-.Klasse-Mercedes in der Nähe der Korbiniansbrücke aus dem kalten Wasser ziehen. mitten in der Isar ein älterer Mercedes entdeckt. Die Polizei Freising hatte im Umfeld des Fundorts keinen Fahrer finden können. Den Halter ermittelten die Beamten, doch er befand sich im Urlaub. Nun ist klar: Der Mercedes wurde in Samstagnacht vom Gelände einer Werkstatt in der Nähe von Dorfen entwendet. Zuvor hatte sich der Täter auf bislang unbekannte Weise aus der Werkstatt den Originalschlüssel angeeignet. Die Polizei ermittelt weiter.