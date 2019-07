Messer-Mann auf dem Klinikgelände

Schauplatz des Geschehens: Sovies Café auf dem Geländer der Isar-Amper-Klinik Taufkirchen. In dem Café trafen sich der Erdinger und die Patientin. Dort gerieten sie auch in Streit. Foto: WEI

Besucher rastet aus

von Anton Renner

Dramatische Szenen auf dem Gelände der Isar-Amper-Klinik in Taufkirchen: Die Polizei will einen mit einem Messer bewaffneten Mann festnehmen. Weil der die Stichwaffe nicht weglegen will, die Situation zu eskalieren droht, gibt ein Beamter einen Warnschuss aus seiner Dienstwaffe ab.