Millionen-Investition in die Feuerwehr

Von: Hermann Weingartner

Verdiente Feuerwehrler (v. l.): die Geehrten Norbert Präbst, Franz Streibl, Markus Bauer, Leonhard Miksch, Klaus Kellner, Franz Martin, Christian Ringhut, Helmut Bachmaier, Benedikt Wimmer, Thomas Kloiber, Jonas Richter, Markus Ertl, Andreas Steierer mit 2. Kommandant Tobias Brandl, Kommandant Stefan Beham, 2. Vorsitzendem Christof Schweiger, Bürgermeister Heinz Grundner, Kreisbrandmeister Rudolf Hohenadl, Vorsitzendem Günther Fichtner, Jugendwart Jan Smolk und Kreisbrandrat Willi Vogl. © hermann WEINGARTNER

In Dorfen, Isen und Taufkirchen ist eine gemeinsame Bestellung von Drehleitern geplant. Bei der Feuerwehr Dorfen soll Mitte 2024 außerdem ein neues HLF in Betrieb genommen werden.

Dorfen – Die Ersatzbeschaffung für eine neue Drehleiter bei der Stützpunktfeuerwehr Dorfen steht in den nächsten Jahren an. Das berichtete der langjährige Kommandant Stefan Beham in der Generalversammlung. Vorplanungen beschäftigen die Feuerwehrführung und Stadt bereits jetzt. Insgesamt werde für technische Ausstattungen der Feuerwehr ein Millionenbetrag investiert werden müssen. Einzelheiten werden gerade im neuen Feuerwehrbedarfsplan ausgearbeitet.

Die nächste große Ersatzbeschaffung für die Dorfener Wehr werde schon jetzt geplant, berichtete Beham. Denn die 22 Jahre alte Drehleiter müsse bis zu ihrem 30. Einsatzjahr ersetzt werden. Wegen inzwischen „jahrelangen Vorlaufzeiten für Fahrzeugbeschaffungen“ sei man bereits jetzt damit befasst.

Derzeit werden Möglichkeiten einer gemeinsamen Bestellung für gleich drei Drehleitern geprüft, zusammen mit den Gemeinden Taufkirchen und Isen. Das könnte die Beschaffungskosten senken. Außerdem werde Mitte 2024 nach vier Jahren Beschaffungszeit die Auslieferung eines neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF) als Ersatz für das 30 Jahre alte TLF erwartet.

Trotz vieler Corona-Beschränkungen sei man in der Pandemie „gut über die Runden gekommen. Wir waren immer gut aufgestellt und konnten die Einsatzfähigkeit stets gewährleisten“, blickte der Kommandant im Jahresbericht 2022 zurück. Sehr erfreulich sei, dass „endlich wieder Normalität eingetreten ist“. Den Brand- und Katastrophenschutz stellen bei der Stützpunktwehr aktuell 103 Aktive ehrenamtlich sicher, berichtete Beham. Davon sind 19 Mitglieder aus der Jugendfeuerwehr zwischen 12 und 18 Jahre alt.

Insgesamt war Dorfens Wehr zu 184 Einsätzen ausgerückt, ein Plus von 32 gegenüber 2021, informierte Beham. Die Einsätze in den letzten zehn Jahren bewegten sich zwischen 119 (2014) und 185 (2019). 2022 waren es 23 Brände, davon fünf Großbrände, sowie 133 technische Hilfeleistungen.

Die Einsätze reichten von Verkehrsunfällen, Hochwasser, Unwetter bis zu Gasaustritten, Ölschäden auf Gewässern, Tierunfällen, Insektenproblemen oder Wohnungsöffnungen. Leider musste man auch wieder bei 28 Fehlalarmen ausrücken, 18 davon waren durch Brandmeldeanlagen ausgelöst.

Bei den Einsätzen seien 37 Personen versorgt und gerettet worden, so der Kommandant. „Zwei Personen konnten leider nur mehr tot geborgen werden.“ Ein Aktiver habe sich beim Einsatz leicht verletzt.

Insgesamt waren die Feuerwehrdienstleistenden 3486 Stunden für die Sicherheit der Bürger im Einsatz. Dazu investierten die Aktiven noch insgesamt über 3300 Stunden bei einem breiten Übungsmix in über 61 Ausbildungen, damit bei Notfalleinsätzen schnell und professionell geholfen werden kann. Weiter gab’s interne Fortbildungen, berichtete Kreisbrandmeister Rudi Hohenadl, der im Gerätehaus auch zwei Lehrgänge für die zehn Ortswehren der Stadt durchführte.

Gut aufgestellt ist der Nachwuchs, berichtete Jugendwart Jan Smolko. Seit Jahren seien durchschnittlich rund 20 Feuerwehranwärter zwischen 12 und 18 Jahren im Einsatz. Die meisten bleiben dann dabei und wechseln in den aktiven Dienst. Auch während Corona seien die Jugendlichen am Ball geblieben. Bis März 2022 habe man noch per Online-Unterricht geübt. Insgesamt gab’s 35 Theorie- und Praxisübungen.

Die eindrucksvollen Berichte zeigten „die wichtige Arbeit der Dorfener Stützpunktfeuerwehr“, sagte Bürgermeister Heinz Grundner. Er lobte die Aktiven, „die stets auf dem neuesten Stand“ seien. Die Aktiven „opfern ihre Freizeit für andere, was keine Selbstverständlichkeit ist“. Die Menschen können sich in Dorfen sicher fühlen.

Es wurde auch gewählt: Christian Birkmeier bleibt Mannschaftssprecher, Jakob Schweiger und Josef Deuber prüfen weiter die Kasse. Investiert wurde wieder in die eigene Jugend und Ausstattung, berichtete Kassier Christian Janocha. Die Kassenlage sei positiv. Insgesamt habe man aktuell 162 aktive und passive Mitglieder, berichtete Schriftführer Andreas Richter. Er kündigte an, dass das beliebte Lampionfest heuer wieder stattfinden werde. Ein voller Erfolg und gute Eigenwerbung sei die Aktion „Lange Nacht der Feuerwehr“ gewesen.

Ehrungen bei der Feuerwehr Dorfen

60 Jahre: Hermann Gabriel, Norbert Präbst und Franz Streibl; 50 Jahre: Klaus Kellner; 40 Jahre: Helmut Bachmaier, Markus Ertl, Thomas Kloiber; 30 Jahre: Andreas Steierer; 25 Jahre: Markus Bauer, Rainer Sollinger; 20 Jahre: Franz Schedlbauer, Elke Lang, Markus Meßner, Christian Ringhut (befördert zum Hauptfeuerwehrmann); 10 Jahre: Leonhard Miksch, Franz Martin, Benedikt Wimmer (Oberfeuerwehrmann), Jonas Richter, Nazire Aslan, Patrick Schuster.