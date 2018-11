Millionenausgaben trotz Rekordschulden

Die Stadt steuert auf eine Rekordverschuldung zu. Mit geplant 13,24 Millionen Euro erreicht der Schuldenberg seinen höchsten Stand seit 2003.

Dorfen – Für Bürgermeister Heinz Grundner ist das dennoch kein Grund zur Sorge. „Wenn wir nicht jetzt investieren, wann dann?“, ist die Frage, die der Stadtchef bei den momentan stattfindenden Bürgerversammlungen stellt. Denn derzeit sind Kredite so günstig wie noch nie.

Teilweise bekommen Kommunen das Geld fast zum Nulltarif. „Es wäre sträflich, jetzt nicht zu investieren“, urteilt Grundner, der vor seiner Zeit als Bürgermeister Finanzberater bei einer Bank war. Und noch ein Grund kommt hinzu, das Sparen nicht gerade attraktiv macht: Für Geld, das die Stadt auf ihren Konten bunkert, müssen an die Banken so genannte „Aufbewahrungsentgelte“ bezahlt werden. Das sind 0,4 Prozent des Betrages. Für Dorfen sind dies unter Berücksichtigung der Freibeträge etwa 3000 Euro im halben Jahr.

Trotz der hohen Verschuldung steht die Stadt nach Ansicht Grundners gut da. So schließt der Haushalt 2017 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von knapp 4,2 Millionen Euro. Das Ergebnis sei „eines der besten der vergangenen zehn Jahre“, freut sich der Bürgermeister. Die Zahlen sprechen für sich: Derzeit verfügt die Stadt über 7,54 Millionen Euro liquide Finanzmittel. Entsprechend ist auch die Bilanzsumme angestiegen: von 98,68 Millionen Euro 2013 auf 117,54 Millionen Euro 2017. Damit ist die Stadt durchaus mit einem gut gehenden mittelständischen Unternehmen zu vergleichen. Auch im Ausblick bis 2021 wird sich an der positiven Situation nicht viel verändern: Die Finanzverwaltung erwartet jeweils positive Abschlüsse zwischen 1,8 und 1,05 Millionen Euro.

Wegen der hohen Investitionen in Höhe von knapp 7,3 Millionen Euro, unter anderem durch den Neubau des Rathauses, wird im Haushalt 2018 mit einem Fehlbetrag von knapp 6,5 Millionen Euro gerechnet. Durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Millionen Euro und einer Entnahme aus den liquiden Mitteln kann aber trotzdem ein positiver Haushalt mit einem Plus von 2,1 Millionen Euro erreicht werden.

Auch in den Folgejahren investiert die Stadt enorm. Geplant sind bis 2021 mehr als 35 Millionen Euro. Von 2018 bis 2021 wird die Stadt dann insgesamt 52,68 Millionen Euro investiert haben. Alleine in den Breitbandausbau zur Beseitigung so genannter weißer Flecken auf dem Land werden fast neun Millionen Euro gesteckt.

Positiv entwickeln sich auch die Steuereinnahmen. Bei der Gewerbesteuer verzeichnet die Stadt derzeit Mehreinnahmen in Höhe von 433 000 Euro über den Ansatz von vier Millionen Euro hinaus. Auch die geplanten zehn Millionen Euro aus der Einkommenssteuer werden eingenommen werden. Bei der Grundsteuer wird der Ansatz von 1,52 Millionen Euro um 16 000 Euro überstiegen.

Und es gibt auch eine gute Nachricht für alle Steuerzahler: Grundner hat zugesichert, dass die Steuerhebesätze 2019 nicht erhöht werden. Sie liegen seit 2013 bei der Grundsteuer A und B bei 380 Prozent, bei der Gewerbesteuer bei 350 Prozent.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Peter Kneffel