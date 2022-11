Mission Montessori: Dorfener Delegation im Ministerium

Von: Timo Aichele

Beratung in München: Sven Krage, Stephan Weindler, Benno Zierer und Robert Decker (v. l.) zu Besuch im Umweltministerium, wo derzeit die zuständige Abteilung des Kultusministeriums untergebracht ist. © privat

Die Gründerinitiative rund um den Verein „Mit Freude lernen“ berät sich mit dem Kultusministerium über die in Dorfen geplante Montessori-Schule. Eine Änderung am Konzept könnte der Schlüssel zum Erfolg sein.

Dorfen – Die Bemühungen um eine Montessori-Schule în Dorfen gehen weiter. Eine Abordnung aus Dorfen hat sich dazu kürzlich mit Vertretern des Kultusministeriums und der Regierung von Oberbayern getroffen. „Wir sind guter Dinge“. berichtet danach Stephan Weindler, Geschäftsführung von „Mit Freude lernen“.

Erst im Sommer hatte der Verein für sein Vorhaben eine Schlappe eingesteckt. Die Regierung von Oberbayern hatte die schulaufsichtliche Genehmigung verweigert (wir berichteten). Für das im September beginnende Schuljahr sei deswegen der Zug abgefahren, gibt auch Weindler zu. Das Ziel sei nun, ein Jahr später zu starten

Die Vertreter des Kultusministeriums unter Leitung von Ministerialdirigent Walter Gremm erläuterten im persönlichen Gespräch die Gründe für die Ablehnung und zeigten einen Weg auf, wie das Vorhaben dennoch mit einem neuen Antrag verwirklicht werden könnte, berichtet Weindler.

Das eingereichte Konzept hatte eine berufspraktische Orientierung beinhaltet. Im Wortsinne naheliegend, denn die Montessori-Schule soll wie bereits die Kita des Vereins auf dem ehemaligen Meindl-Gelände, dem künftigen Stadtviertel mit dem Arbeitstitel „Timber Town“ entstehen. Dort sind in der Nachbarschaft etliche Betriebe angesiedelt, etwa „Timber Homes“, die Produktion von Holzmodul-Häusern. Es ist das Unternehmen von Robert Decker, der das ehemalige Ziegeleigelände in Zusammenarbeit mit der Stadt zu einem neuen Wohn- und Arbeitsquartier entwickeln will.

Das Entscheidende bei dem Konzept sei ein „besonderes pädagogisches Interesse“, zitiert Weindler aus den Gesetzen für die Schulgründung. Das hätte „Mit Freude Lernen“ mit dem Konzept als erfüllt angesehen. Dieser Begriff sei aber nicht eindeutig definiert und unterliege der subjektiven Beurteilung in den zuständigen Behörden, meint der Montessori-Gründer. „Man darf auch nicht zu innovativ sein“, sagt Weindler. Das sei sein Eindruck nach dem Treffen mit den Ministeriumsvertretern.

Der Termin war uf Initiative des 3. Bürgermeisters Sven Krage und mit Unterstützung des Landtagsabgeordneten Benno Zierer (beide Freie Wähler) anberaumt worden. Dass dieses Projekt abgelehnt wurde und welche Gründe dahinter stehen war Grundlage des Gesprächs.

„Die Vertreter des Ministeriums und der Regierung standen dem Gründungsvorhaben sehr aufgeschlossen gegenüber“, berichtet Weindler, Besonders hervorgehoben wurde die Bereicherung des Bildungsangebots durch eine Montessori-Schule. Krage bestätigte dabei, dass der Bedarf einer privaten Schule in Dorfen und Umgebung bereits jetzt bestehe und auch im Blick auf die Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen werde.