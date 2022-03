Mit Brot und Gemüse zu den Flüchtlingen

Von: Michaele Heske

Holen die Brot-Spenden ab: Julia Sailer mit Tochter Ella bei Bäckerin Christine Gruber aus St. Wolfgang. © Heske

Eichbach/München - Eine Eibacherin startet einen Spendenaufruf für ukrainische Flüchtlinge via Facebook und bekommt eine riesige Resonanz. Sie bringt die Lebensmittel nach München, stellt dort aber fest, dass es vor allem an Wohnraum fehlt.

„Wir fahren am Samstag zum Münchner Hauptbahnhof, um Essen und Trinken an die Kriegsflüchtlinge zu verteilen“, schrieb Julia Sailer aus Eibach in die „Dorfen Gruppe“ auf Facebook. Dieser spontane Spendenaufruf hatte riesige Resonanz. „Kekse, Äpfel und Bananen, aber auch Getränke wurden bei uns abgegeben. Brot und Brötchen konnten wir bei der Bäckerei Gruber in St. Wolfgang abholen“, erzählt Sailer. „Es kamen so viele Lebensmittel zusammen, die ganze Garage war voll.“ Mit so viel Hilfsbereitschaft habe sie nicht gerechnet, Sailer musste sogar für die Tour nach München einen Sprinter organisieren.

In der Bahnhofshalle in München kommen seit Tagen ukrainische Flüchtlinge, an, vor allem Frauen – Koffer und Taschen schleppend, ihre Kinder fest an der Hand, die Blicke traurig. Viele haben ihre Hunde dabei. Diese Bilder bewegen, waren Antrieb für die private Sammelaktion in Eibach. „Ganze Familien wurden auseinandergerissen, wenn ich mir dieses große Leid und die Angst vorstelle“. Sailer schaut auf ihre dreijährige Tochter Ella, kämpft mit den Tränen. „Wenn uns das passieren würde …“ Die gebürtige Tirolerin, die seit sechs Jahren mit ihrer Familie in Eibach lebt, erinnert sich an ihre eigene Kindheit, als ihre Eltern nach München zogen: „Auch wir wurden damals entwurzelt.“

Sailers Plan war es, den Ankommenden aus der Ukraine Care-Pakete in die Hand zu drücken. Die gute Nachricht: „Am Hauptbahnhof, aber auch auf der Theresienwiese haben die Hilfsorganisationen alles im Griff, die Leute aus der Ukraine werden hier sehr gut versorgt“, erzählt die 40-jährige Zahntechnikerin. Hier traf sie auf einen Ehrenamtlichen von der Münchner Tafel, der ihr riet, sich ihm anzuschließen und gemeinsam zum St. Anna-Platz, nördlich der Maximilianstraße, zu fahren.

Mit den Tafel-Mitarbeitern verteilte sie Brot und Brezen an die Bedürftigen: „Ich war überrascht, wie viel versteckte Armut es gibt“, erzählt Sailer. Da war die Alleinerziehende Mutter, mit der die Eibacherin ins Gespräch kam. Oder der alte Mann, dessen Rente nicht für frische Lebensmittel reicht. Da waren Flüchtlinge aus Syrien und Afrika, aber natürlich auch viele Menschen aus der Ukraine, die sich über die Lebensmittel aus Dorfen riesig freuten.

Bei den Tafel-Mitarbeitern gab Sailer dann auch die Äpfel und Bananen ab: „Die werden morgen direkt zu den ukrainischen Flüchtlingsunterkünften gebracht.“ Denn frisches Obst sei rar, weiß Sailer nun. Ihr Tipp aus eigener Erfahrung: Sich immer an die Hilfsorganisationen wie Tafel oder Caritas wenden. „Auf deren Homepage steht auch, was die Menschen aktuell dringend brauchen.“

Die schlechte Nachricht, die die Eibacherin aus der Landeshauptstadt mitbringt: Es fehlt allerorts an Wohnraum für den Flüchtlingsstrom. Sailer hat ein Zimmer für Geflüchtete aus der Ukraine hergerichtet, sich registrieren lassen. „Es rufen viele Leute an, überwiegend Frauen mit ihren Kindern.“ Wenn diese aber hören, dass es nach Eibach keine Busverbindung gibt, sagen sie enttäuscht ab. „Die Ukrainer suchen schnellstmöglich Arbeit – vielleicht kann die Stadt Ruftaxis organisieren?“, hofft die Eibacherin, die so gerne helfen möchte.