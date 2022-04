Mit der „Kugelbauer Theres“ auf Du: Leidenschaft Schafkopfen

Von: Anton Renner

Schafkopfen ist ihre Leidenschaft: Der neue Vorsitzende Martin Fischer (l.) will allen Interessierten „dieses fantastische Spiel nahe bringen“. Gründervater Hans Zinn Mitglieder im Alter von 19 bis 83 © Anton Renner

40 Jahre König-Ludwig-Schafkopfclub: Martin Fischer ist der neue Vorsitzende.

Dorfen – „Schmieren“, „Abspatzen“, „Augen“ und „Schneider“ – bei diesen Stichworten ist klar: Es geht ums Schafkopfen. Das Kartenspiel gilt in Bayern als Kulturgut und ist Teil der altbairischen Lebensart. In Dorfen frönt der König-Ludwig-Schafkopfclub diesem Kartenspiel. Gut 80 Mitglieder hat der Verein. Rund ein Dutzend davon treffen sich regelmäßig, um zu karteln. Heuer feiert der Club sein 40-jähriges Bestehen.

Manchmal verirren sich auch Zuschauer ins Gasthaus Rieder nach Kloster Moosen. Da kann man schon ins Grübeln kommen. Gut, die Schellen-Sau kennt eigentlich jeder. Aber dass diese Karte auch „Kugelbauer Theres“ genannt wird, das verstehen wohl nur Eingeweihte. Geredet wird beim Schafkopfen eher wenig, dafür viel gegrübelt und gegrantelt : „Is spui“ sagt beispielsweise der eine, „Weida“ ein anderer. Und ein weiterer Kartler raunt voller Inbrunst in die Runde: „Den pack i dant.“

Als der Dorfener Schafklopfclub 1982 gegründet wurde, war Hans Zinn einer der ersten, der dem traditionellen Spiel in Dorfen ein Forum gegeben hat. Selbst gekartelt hat der langjährige Vorsitzende und Hochzeitslader fast bis zu seinem Tod 2015.

Bis zum Beginn der Corona-Pademie haben sich die König-Ludwig-Schafkopfer jeden Sonntag um 9 Uhr im Gasthaus Rieder in Kloster Moosen getroffen, um die Karten in den Tisch zu klopfen. Am Ostermontag fand bis dahin auch jedes Jahr ein öffentliches Schafkopfturnier statt und zudem eine interne Vereinsmeisterschaft sowie ein Gedächtnisturnier. Das Virus hat auch diese Vergnügen ausgebremst.

Für Enthusiasten blieb oft nur der Weg ins Internet, um dort online zu karteln. Doch seit einigen Monaten kommen die König-Ludwig-Schafkopfer wieder zum Wirt z’Kloster Moosen und erfreuen sich am uralten Kartenspiel, das auch eine Mischung aus Denken, Mathematik und Psychologie ist.

Der Club hat kürzlich Neuwahlen abgehalten. Neuer Vorsitzender ist Martin Fischer, seine Stellvertreter Anita Stelzer und Franz Aimer. Schriftführerin ist Gertraud Aimer, Kassierer Hans Wagner, dessen Stellvertreter Josef Rieder. Sie wollen den Club in eine gute Zukunft führen. Denn auch bei den Schafkopffreunden gibt es Nachwuchsmangel. Dabei ist das Spiel viel mehr als nur am Stammtisch zu karteln. Denn um beim Schafkopf Erfolg zu haben, braucht es mehr als nur pures Glück: Notwendig ist ein am besten fotografisches Gedächtnis, um sich zu merken, welche Karten ausgespielt wurden. Und es bedarf des Gespürs, im richtigen Moment den richtigen Stich anzubringen.

Der neue Kartlerchef Fischer schwärmt: „Es ist die Geselligkeit und das Miteinander von mehreren Generationen verschiedener Menschen, die beim Schafkopf gegeneinander aber auch im Team spielen. Jedes Spiel ist anders und man lernt, Menschen zu lesen.“

Im Verein spielen Mitglieder im Alter zwischen 19 und 83 Jahren. Viele der Schafkopfer sehnen in diesem Jahr die Volksfeste wieder herbei. Denn bei diesen gibt es ja die berühmt-berüchtigten Schafkopf-Turniere. Und da kann man sich auch mit Fremden messen. Und nicht nur dort träumt der Schafkopfer davon, ein „Sie“ beim Solospiel hinzulegen.