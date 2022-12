Schreiner Group produziert in Dorfen jährlich 85 Millionen Etiketten für Pharmaindustrie

Von: Timo Aichele

Teilen

Eine hochmoderne Druckstraße präsentierte der stellvertretende Werksleiter Filipp Wonnemann den Besuchern Heinz Grundner und Vanessa Moniker (2. Reihe, v. r.). © Timo Aichele

Die Schreiner Group produziert in Dorfen Hightech-Etiketten. 70 Mitarbeiter haben im Jahr 2021 85 Millionen Etiketten produziert, und die Signale stehen auf Wachstum.

Dorfen – In dieser Fabrik herrscht Reinraum-Atmosphäre. Alle Mitarbeiter tragen Kopfhauben, einige auch weiße Kittel. Nicht auszudenken, wenn ein Staubkorn oder gar ein menschliches Haar die Produkte verfälschen würden. Denn die Schreiner Group produziert seit drei Jahren in Dorfen Hightech-Etiketten, etwa für die Pharmaindustrie. Hier geht es um Präzision und im medizinischen Bereich damit am Ende um die Gesundheit von Menschen. 70 Mitarbeiter haben im Jahr 2021 in Dorfen 85 Millionen Etiketten produziert, und die Signale stehen auf Wachstum.

Bürgermeister Heinz Grundner zeigte sich bei einem Besuch am Dienstag beeindruckt von der Hightech-Druckerei, die 2019 den früheren Standort von Hawe nahe der Autobahn umgebaut und bezogen hat. Er und Vanessa Moniker von der Wirtschaftsförderung haben damit eine Reihe Betriebsbesichtigungen gestartet, um so den Dialog mit Dorfener Firmen zu vertiefen.



Er habe dieses Angebot gerne angenommen, so Interimswerkleiter Dejan Karan, „um die Schreiner Group in Dorfen präsenter zu machen“. Denn auch das weltweit agierende Unternehmen mit seinem Stammsitz in Oberschleißheim sucht Mitarbeiter.



Aktuell sind in Dorfen vier Stellen ausgeschrieben, berichtete Karan, eine davon ist die des Werksleiters, die seit dem Ruhestand von Ernst Werner vakant ist. Außerdem sollen nächstes Jahr weitere Stellen geschaffen werden, wenn die fünfte Fertigungslinie, an denen die Beschäftigten im Zwei- oder Drei-Schicht-Model tätig sind, in Betrieb geht. „Alle ringen um die besten Köpfe“, meinte Grundner dazu. Auch in Dorfen sei zu beobachten, dass es dabei nicht nur um die viel beschworenen Fachkräfte geht, sondern auch Mitarbeiter mit niedrigeren Qualifikationen gesucht werden.



Um die richtige Qualifikation geht es bei der Schreiner Group sehr wohl. Alleine in Dorfen erlernen derzeit vier Azubis den Beruf Medientechnologie Siebdruck. Zum September 2023 sollen ein bis zwei weitere Lehrlinge eingestellt werden. Bewerbungen sind schon jetzt willkommen. Insgesamt bildet die Schreiner Group derzeit 50 junge Menschen in 14 Berufen aus.



Die Schreiner Group produziert an vier Standorten: in Oberschleißheim, in Blauvelt im US-Bundesstaat New York und in Shanghai. Von den insgesamt 1200 Mitarbeitern des Unternehmens sind 70 in Dorfen tätig. 35 Prozent davon kämen aus dem dem Landkreis Erding, größere Anteile von je 14 Prozent entfallen auf die Kreise Landshut und Mühldorf, gefolgt von München, Freising, Altötting, und Ebersberg. „Wir wären froh, wenn wir mehr Mitarbeiter aus dem Raum Dorfen bekommen“, sagte Karan.



Geschäftsführer Roland Schreiner ist stolz auf die Innovationsfähigkeit seines Unternehmens. Ein Beispiel sei das Etikett für Infusionsflaschen, das gleichzeitig ein Aufhängebügel ist. Dieses Produkt sei seit 30 Jahren aus Krankenhäusern nicht mehr wegzudenken. Andere Schreiner-Produkte sind Autobahn-Vignetten, PIN-Rubbeletiketten oder Nummernschilder für E-Scooter.



Die Preisexplosionen auf dem Energiemarkt sind auch für die Schreiner Group eine Herausforderung. „Wir haben sofort einen Krisenstab Energie eingerichtet“, berichtete Geschäftsführer Roland Schreiner bei Grundners Besuch. Das wichtigste Ergebnis: Das Unternehmen hat an seinem Stammsitz für fünf Millionen Euro ein Wärmepumpenhaus errichtet, um so unabhängig vom Gas zu werden. „Wir wollen ab 2023 klimaneutral produzieren und 2030 vollständige Klimaneutralität erreichen“, sagte der Geschäftsführer.



Bis dahin ist noch einiges zu tun. Das Dorfener Werk wird 2022 etwa 550 000 Kilowattstunden Erdgas und 2,8 Millionen Kilowattstunden Strom verbrauchen. 2023 soll der Erdgasverbrauch durch technische Verbesserungen um etwa zehn Prozent sinken. Bis 2024 soll zudem ein Anschluss ans Fernwärmenetz der Stadtwerke realisiert sein. Man sei in der Planungsphase, es gebe bereits enge Kontakte zwischen den Stadtwerken und dem Unternehmen, berichtete Grundner. Immerhin hat die Schreiner Group hat in Dorfen eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, die pro Jahr 100 000 Kilowattstunden Sonnenstrom erzeugt.



Gleichzeitig plant der Konzern in Dorfen einen Hochlauf der Produktion. 2021 wurden in Dorfen 85 Millionen Hightech-Etiketten gedruckt, geplant sind 134 Millionen pro Jahr. Abnehmer sind Pharmakonzerne wie Pfizer oder Fresenius,



Dem Bürgermeister gefiel, was er sah. Und ist sich sicher, dass die Schreiner Group mit Dorfen einen guten Standort gewählt hat. „Wir haben die Autobahn, wir haben beste Voraussetzungen“, sagte Grundner.