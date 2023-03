Mitmachtheater und Schauspielkunst

Mit Blick auf die Innenstadt von Dorfen postieren sich die Hauptdarsteller von Faust in Dorfen: Robert Gregor Kühn, Martin Schülke, Anja Neukamm, Armin Hägele, Helena May Heber, Horst Wüst und Simone Ascher (v. l.)

Faust in Dorfen

Von Michaele Heske

Die Hauptdarsteller für das große Freiluft-Spektakel „Faust in Dorfen“ stellen sich vor. Komparsen haben mit den Sprechproben bereits begonnen.

Dorfen – Die Macher vom „Faust in Dorfen“ stellten am Samstag ihre Hauptdarsteller vor, die beim großen Freilichttheater zum 1250. Jubiläum der Stadt auf der Bühne am Unteren Markt stehen werden – sie kommen aus München und Salzburg. Aber auch die Dorfener Schauspielerin Simone Ascher, bekannt aus diversen Krimiserien im Fernsehen, konnte für das Stück gewonnen werden: Als schöne Helena bringt sie Fantasy und Action in die Tragikkomödie.

Noch vor Ostern steht Ascher bei den Dreharbeiten von „Hubert ohne Staller“ vor der Kamera. Doch auch auf der Theaterbühne fühlt sie sich daheim. Sie wird zudem Marthe Schwerdtlein geben, die Nachbarin des jungen Gretchens. Marthe wurde von ihrem Mann sitzen gelassen. Nach außen spielt Ascher alias Marthe die trauernde Witwe, als sie vom Tod des untreuen Gatten erfährt – in Wirklichkeit sucht sie längst nach einem neuen Techtelmechtel. Da kommt ihr Mephistopheles gerade recht. Diese Szene könnte auch aus einem Drehbuch fürs Fernsehen sein.

„Der ,Faust‘ ist das größte deutsche Werk. Die Geschichte ist vielschichtig und existenziell“, findet Ascher. Und irgendwie auch alltäglich, passe schon allein deshalb zum großen Jubiläum in ihrer Heimatstadt. In einer weiteren Rolle wird Ascher als schöne Helena im zweiten Teil der Tragödie zu sehen sein: Eine Heldin aus dem antiken Troja, in die sich Dr. Faustus unsterblich verliebt.

Was hat Goethes „Faust“ mit Dorfen zu tun? Diese Frage steht immer wieder im Raum und ruft nach wie vor auch Skeptiker auf den Plan. „Zwar fehlt dem Stück der automatische Bezug, den der Dorfener Bierkrieg oder die Schwedenspiele in Erding haben. Aber wir haben hier eine riesige Produktionsfläche. Das ist ein anspruchsvolles Experiment“, erklärt Kulturreferent Ludwig Rudolf, der seitens der Stadt mitverantwortlich für die Aufführung ist.

„Gerade Mephisto ist ein Lebensopportunist, ein smarter Bösewicht und Seelenfänger“, stellt Regisseur Andreas Wiedermann einen aktuellen Bezug her. Faust sei mit nichts zufrieden, er wolle höher, schneller und weiter – um jeden Preis. Da könne man durchaus Parallelen zum Hier und Jetzt ziehen, findet Wiedermann, der sich mit dem musikalischen Leiter Ernst Bartmann die Intendanz teilt.

Für die Statisten und Sänger ist der „Faust“ indes längst zur ureigenen Produktion geworden. Und 140 hiesige Akteure zwischen 13 und 75 Jahren können bekanntlich nicht irren: „Wir sind Faust“, stimmt sich das Laienensemble auf seine tragende Rolle beim Stadtjubiläum ein. Die Komparsen haben jedenfalls am Samstag im Pfarrsaal von Maria Dorfen mit den Sprechproben begonnen. Burschen, Bauern und Soldaten sowie Mägde und Bürgerstöchter lasen im Wechsel den Text, verhaspelten sich, wiederholten die Passagen und lachten dabei – so viel Spielfreude ist bekanntlich ansteckend.

„Wie sich alles zum Ganzen webt, und eins im andern wirkt und lebt“, zitiert Dominik Thalmeier aus „Faust“. Der Dorfener hat eine kleine Sprechrolle, er wird einen Schüler geben, dem die Mädchen sehr gut gefallen und die er und sein Kollege ansprechen wollen. „Das ist alles ein ganz großer Tanz“, sagt er.

Einerseits Mitmachtheater, andererseits professionelle Schauspielkunst – davon werden die Aufführungen im Juni und Juli leben. Für die Rolle des Mephisto wurden gleich zwei Protagonisten gecastet, Anja Neukamm und Robert Gregor Kühn, beide Münchner Schauspieler. „Ich steh’ auf diese Fantasy-Wesen wie Mephisto, er hat ein klares Ziel vor Augen“, so Neukamm. Und Wiedermann fügt an: „Das Böse hat nun mal eine weibliche und eine männliche Seite.“

In weiteren Rollen: Horst Wüst (67) unter anderem als Theaterdirektor, Gott oder Kaiser. „,Faust‘ ist das interessanteste Stück von Goethe“, findet der Münchner Schauspieler. Die 25-jährige Helena May Heber mimt das Gretchen. „Die Suche nach dem Sinn im Leben“, fasziniere sie an dem Stück, verrät die Salzburgerin. Martin Schülke gibt den Dr. Faust, Armin Hägele den Dichter oder auch Gretchens Bruder Valentin.

Simone Ascher in zwei Rollen

Mephisto mal Frau, mal Mann