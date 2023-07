Entlassfeier Mittelschule Isen: Menschliche Intelligenz sticht Computer

Die Mittelschule Isen verabschiedet einen „unwahrscheinlich starken Jahrgang“. Acht junge Damen und Männer erreichten einen Einserschnitt.

Isen – Sie haben es geschafft: Für die Schüler der Mittelschule Isen ist mit der Übergabe der Zeugnisse die Schulzeit offiziell zu Ende gegangen. Mit einem ungewöhnlichen Einstieg überraschte Schulleiter Michael Oberhofer die Gäste: Mit dem von ihm selbst gesungenen Lied „Country Roads“ legte er den Schülern nahe, ihre Wurzeln nicht zu vergessen.

Seinen ehemaligen Schülern attestierte er in Zeiten, in denen Künstliche Intelligenz immer stärker auf dem Vormarsch sei, „menschliche Intelligenz, die kein Computer, kein System auf der ganzen Welt ersetzen kann“. Diese von Herzen kommende Intelligenz zeichne den „unwahrscheinlich starken Jahrgang“ aus.

Denn auch die schulischen Leistungen der Abschlussschüler könnten sich sehen lassen: Fast 90 Prozent haben den Quali geschafft, zwei Schüler haben mit 1,2, sechs mit 1,6 abgeschlossen. „Wer den Quali anschaut, weiß, dass euch heuer nichts geschenkt worden ist“, sagte Oberhofer. „Macht euren Weg und bleibt auf den Country Roads“, schloss der Schulleiter seine Rede.

Mit persönlichen Worten verabschiedeten die Klassenleiter Simon Postel und Udo Schillinger ihre Schüler. Von Sonnenschein bis zu dem als Lob zu verstehenden Hundsbuam und Tausendsassa reichten die Charakterisierungen. „Seid selbstbewusst und rettet euren Humor auch ins Berufsleben“, riet Schillinger. Dass die 9b als die erste Abschlussklasse seines Berufslebens die Messlatte sehr hoch gehängt habe, verriet Postel. „Damit die nächsten Klassen auch nur annähernd an euch rankommen, müssen sie sich gewaltig ins Zeug legen“.

+ Fesch herausgeputzt hatten sich die Absolventen der Mittelschule Isen, als sie bei der Abschlussfeier eifrig tanzten. © Anne Huber

Witzig und ein wenig frech fiel die Verabschiedung durch die Schüler aus. Die Klassensprecher der 9a etwa sagten Schillinger eine Affäre mit dem Drucker im Lehrerzimmer nach, „so oft, wie er beim Kopieren war“. Nicht vorstellen habe er sich bei der Einschulung können, „dass es neun sehr gute Jahre werden“, blickte Thomas Schweiger auf seine Schulzeit zurück. Auch für Julia Perner, wie Schweiger Klassensprecher der 9b, war die Mittelschule Isen einfach rundum richtig. „Ich fühlte mich wohl und gut aufgehoben“, sagte sie und erzählte von der Mutter einer Mitschülerin, die bedauerte, dass sie nicht ihre Chance genutzt habe, auf eine weiterführende Schule zu gehen. „Noch heute frage ich mich, welche Chance sie meinte, denn ich sehe viele Chancen vor mir.“

Nach den Reden und guten Wünschen der vier Bürgermeister sowie der Elternvertreter und der Verteilung der Zeugnisse starteten die Schüler mit dem traditionellen Einzug zum kleinen Abschiedsball in den neuen Lebensabschnitt.

Ein dickes Lob sprach Anna Maierhofer, die den Quali mit 1,2 geschafft hat, ihren Lehrern aus. „Ich war gut vorbereitet“, sagte die St. Wolfgangerin, die eine Hauswirtschaftsschule besuchen wird. Was danach kommt, Meisterprüfung oder zweite Ausbildung, will sie auf sich zukommen lassen. Seinen Traumberuf Landmaschinenmechatroniker wird Valentin Windshuber (1,2) aus Isen erlernen. Er lobte den Unterricht bei Klassenleiter Schillinger, der „nie langweilig war“.

Seinen Ausbildungsplatz hatte Alex Greimel (1,6) bereits nach dem Praktikum in der Tasche. Der Isener wird eine Ausbildung zum Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement machen. Für den Quali viel gelernt hat Christoph Huber (1,6). Bei der Prüfung konnte der Lengdorfer, der eine Ausbildung zum Landmaschinenmechatroniker beginnen wird, in den Lieblingsfächern Mathe, Technik und Sport punkten. „Wir hatten den besten Lehrer überhaupt“, sagte er anerkennend über Klassenleiter Postel.

Zufrieden ist auch Sophia Miksch mit ihrer 1,6 im Quali. „Ich wollte auf jeden Fall eine Eins vor dem Komma haben“, sagte sie. Nach dem Berufsgrundschuljahr will sie in einer Schreinerei in ihrem Heimatort St. Wolfgang ihre Ausbildung beginnen. Mit der Schule geht es für Kim Milatz aus St. Wolfgang weiter. Die passionierte Reiterin will nach der Mittleren Reife an der Mittelschule Dorfen eine Ausbildung zur Physiotherapeutin machen.

Schwierig zu verstehen fand Julia Perner (1,6) die Fragestellungen in den Quali-Fächern Mathe und Deutsch. An der Schule fand die Isenerin gut, „dass wir einen jungen Lehrer hatten, der uns immer verstanden hat“. Auf ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement freue sie sich sehr. Positiv überrascht war Johannes Seilbeck von seiner 1,6. Mit dem Lernen geht es für ihn weiter, weil der Isener den Führerschein braucht, um mit einem sogenannten Mopedauto zu seinem Ausbildungsplatz – er will Mechaniker werden – zu kommen.