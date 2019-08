Müller-Ermann: Klimakiller Auto ausbremsen

Weniger Stellplätze, besserer Klimaschutz, günstigere Sozialwohnungen. Diese Meinung vertritt zumindest SPD-Stadtrat Heiner Müller-Ermann. Daher ist es wegen einer Änderung der Stellplatzsatzung in Dorfen im Verkehrsausschuss des Stadtrates zu einer recht kontroversen Diskussion gekommen.

Dorfen – Müller-Ermann forderte als einziger, bei Bauvorhaben die Zahl der nachzuweisenden Stellplätze zu senken. Selbst Fraktionskollegin Michaela Meister unterstützte diese Forderung nicht.

Der Verkehrsausschuss hat in der Mai-Sitzung bereits über eine Änderung der Satzung über die Herstellung von Stellplätzen und Garagen und deren Ablösung beraten. Aufgrund einer Bauanfrage für ein Mehrfamilienhaus außerhalb des Sanierungsgebiets wurde von der Rathausverwaltung die Möglichkeit in Betracht gezogen, den Stellplatzschlüssel für Mehrfamilienhäuser im Sanierungsgebiet (ein Stellplatz bis 60 m² Wohnfläche, 1,5 Stellplätze bis 90 m² Wohnfläche, zwei Stellplätze ab 90 m² Wohnfläche) auf das gesamte Gemeindegebiet zu übertragen. Derzeit sind für Mehrfamilienhäuser außerhalb des Sanierungsgebiets noch zwei Stellplätze pro Wohneinheit und zusätzlich ein Stellplatz für Besucher ab sechs Wohneinheiten nachzuweisen.

Weniger Stellplätze bei Sozialwohnungen

Zudem wurde vorgeschlagen, für den Sozialen Wohnungsbau einen Stellplatzschlüssel von 0,7 Stellplätze pro Wohneinheit festzulegen. Bauverwaltungsleiter Franz Wandinger begründete die Senkung des Schlüssels für Sozialwohnungen mit Erhebungen der Stadt, wonach durchschnittlich bei zwölf Wohnungen nur neun Fahrzeughalter gezählt würden.

Anton Stimmer (CSU) sprach sich gegen jegliche Senkung der nachzuweisenden Stellplätze aus. „Wir brauchen genügend Stellplätze, nur dann stehen die Autos da, wo sie stehen sollen.“ Und das würde zur Folge haben, dass die Straßen weniger zugeparkt seien, was zu mehr Sicherheit für Fußgänger und Fahrradfahrer führe.

Andreas Hartl (Grüne) sah ebenfalls nicht wirklich einen Grund, momentan beim sozialen Wohnungsbau die notwendige Zahl der Stellplätze zu senken. „Nach 25 Jahren läuft die soziale Bindung aus, dann werden das normale Wohnungen.“ Über eine Senkung insgesamt könne man diskutieren, wenn das Angebot im öffentlichen Personennahverkehr deutlich verbessert werde.

Klimakrise: Weniger Autos

SPD-Rat Müller-Ermann dagegen sah in der Senkung der Zahl nachzuweisender Stellplätze sehr wohl einen großen Sinn. „In 25 Jahren wird es wegen der Klimakrise weniger und auch viel kleinere Autos geben, dann brauchen wir auch weniger Stellplätze.“ Überdies würden weniger Stellplätze beim Sozialen Wohnungsbau für günstigere Sozialwohnungen sorgen. Hinsichtlich des Mietpreises gab Fraktionskollegin Meister Müller-Ermann zwar recht, dennoch hielt sie einen nachzuweisenden Stellplatz pro Sozialwohnung „für gerechtfertigt“. Gerade bei berufstätigen Partnern würden oft mehrere Autos benötigt, und für die seien Abstellmöglichkeiten notwendig.

Auch Sozialreferent Michael Oberhofer (CSU) warnte davor, zu glauben, dass Bewohner von Sozialwohnungen „Menschen sind, die sich kein Auto leisten können“. Im übrigen steige bei einer Verringerung der Stellplätze dann in Dorfen die Zahl derer, die mangels Stellplatznachweis der Stadt öffentlichen Verkehrsraum ablösen müssten. „Die ganze Ablöserei ist ein schlechter Weg.“

Klimawandel: Kommunalpolitiker gefordert

Die Argumentation seiner Vorredner brachten Müller-Ermann dazu, eine Grundsatzdiskussion anzustoßen. „Wir müssen gegen den Klimawandel massiv vorgehen. Wir müssen Bedingungen schaffen, den Autoverkehr einzuschränken. Die Bekämpfung des Klimawandels ist auch eine Sache der Kommunalpolitiker, wir müssen an allen Ecken und Enden daran arbeiten.“ Wie man mit der Schaffung von „guten Bedingungen“ etwas bewirken könne, zeige sich am Dorfener Bahnhof, so Müller-Ermann. Seit die Stadt dort verbesserte Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen habe, hätte sich seinen Beobachtungen zufolge die Zahl der Pendler aus Dorfen, die mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren, verdoppelt.

Grundner: Fakten sehen

Bürgermeister Heinz Grunder (CSU) wollte hier keinen weiteren „Vortrag zum Thema Klimaschutz“ hören. Mit einer Senkung des Stellplatzschlüssels „wird der Verkehr nicht weniger“. Die Autofahrer würden ihre Fahrzeuge dann halt einfach auf die Straße stellen. „Wir müssen die Fakten sehen, und nicht das, was in der Zukunft wünschenswert ist.“

Gegen die Stimme von Müller-Ermann beschloss der Ausschuss, den Stellplatzschlüssel für Mehrfamilienhäuser in der Satzung über die Herstellung von Stellplätzen und Garagen und deren Ablösung zu belassen. Auch bei Sozialwohnungen bleibt der Schlüssel wie bisher. Die notwendige Anzahl der Stellplätze verringert sich nur dann auf bis zu 75 Prozent der Richtzahlenliste, wenn sich die Wohnanlage in einer Entfernung von bis zu 300 Metern zum Bahnhof Dorfen befindet.