Musik auf höchstem Niveau

Zwei beeindruckende Sommerkonzerte der Dorfener Gymnasiasten

Von Michaele Heske schließen

Wieder einmal haben die jungen Musiker des Dorfener Gymnasiums dem Publikum zwei herrliche Abende beschert.

Dorfen – Die beiden Sommerkonzerte waren, wie schon in den Jahren zuvor, eine konzertante Meisterleistung – die Auftritte der Schüler erreichten einmal mehr höchstes Niveau.

„Beeindruckend, was die Musiklehrer in so kurzer Zeit aus den Kindern herausholen. Ich bin total begeistert“, schwärmte Silke Fritz-Schaller nach dem Auftritt. Ihre Tochter geht in die 5. Klasse und war erstmals bei einem der großen Konzerte in der Aula dabei. Irmgard Bauer sowie ihre motivierten Kollegen Wolfram Heinzmann und Tanja Kroker haben die Gabe, alle Schüler mitzunehmen, egal welcher Jahrgangsstufe – sei es in Ensembles oder Chören, oder auch als Solisten.

Auch heuer hatte die Fachschaft wieder ein buntes Programm zusammengestellt, bei dem über 150 kleine und große Interpreten ihre Spiel- und Singfreude vor gut 1000 Zuschauern an den beiden Abenden präsentieren durften. Das Repertoire reichte von Vivaldi, über Mozart, bis hin zu Michael Jacksons „Earth Song“ und „I’m still Standing“ von Elton John sowie „Sing, Sing, Sing“ von Louis Prima.

Erstmals traten auch ukrainische Sänger und Tänzerinnen aus der Brückenklasse in der Aula des Gymnasiums auf. Die Mädchen und Buben begeisterten das Publikum mit einer Choreografie der ukrainischen Nationalhymne. „Eine beeindruckende Darbietung“, fand Wolfgang Lanzinger, der Stellvertretende Schulleiter. Zudem gab es Spezialitäten aus ihrer ukrainischen Heimat. „Wir wollten ein Zeichnen setzen“, erklärte der Pädagoge, der voll des Lobes auch für die sehr guten deutschen Sprachkenntnisse der Kinder war, die erst vor gut einem Jahr als Kriegsflüchtlinge angekommen waren.

Gänsehaut-Gefühl gab es dann bei den grandiosen Auftritten der Big-Band am Ende des Konzerts. Die bekannten Songs „Happy“ von Pharrell Williams und „Viva la Vida“ von Coldplay intonierte das große Ensemble mit besonders viel Tempo und Schwung. Beim Finale, bei dem alle Interpreten gemeinsam auf der Bühne standen und die Filmmusik aus „Aladdin“ anstimmten, war das Publikum nicht mehr zu halten. Die Zuhörer applaudierten lang anhaltend und voller Begeisterung.

„Alle Stücke haben mich stark bewegt“, sagte Lanzinger abschließend. Besonders fasziniert sei von dem Können der kleinen Musiker gewesen, vom Unterstufenchor sowie den leisen Töne der drei Hornisten aus der fünften Klasse. „Valentin Cau, Sebastian Feuerer und Matthias Zacher spielten mit sehr viel Verve“. lobte Lanzinger.