„Musik baut Brücken“

Von: Michaele Heske

Bayern-Pop-Königin Claudia Koreck hat keine Scheu: Bei ihrem Auftritt in Algasing im vergangenen März ließ sie die Nähe mit den Bewohnern gerne zu. © Algasing

Die inklusive Kulturwoche bei den Barmherzigen Brüdern in Algasing startet am Samstag, 9. September, mit einer Diskussionsrunde. „Wir müssen raus aus unserer Käseglocke“, sagt Geschäftsführer Ary Witte-Kriegner.

Dorfen – Die Kulturwoche im Gemeinschaftlichen Wohnen der Barmherzigen Brüdern in Algasing bringt an mehreren Tagen Livemusik auf die Bühne. „Inklusion und Kultur“ rücken dabei weit in denn Mittelpunkt. Das Festival mit vielen Musik-Akts ermöglicht „ein echtes Aufeinandertreffen“ von Menschen mit und ohne Handicap.

„Musik baut Brücken“, sagt Gerald Huber, der als Kulturbeauftragter der Barmherzigen Brüder für die Veranstaltung zuständig ist. „Wir möchten die Menschen zusammenbringen, die Einrichtung in Algasing für alle Menschen im Umland zugänglich machen.“ Gemeinsam Feiern baue Vorurteile ab. „Gerade in Zeiten, wo Populisten öffentlich behaupten, dass Inklusion lediglich eine Ideologie ist, da sollten alle Alarmglocken schrillen.“

Zu Beginn der Kulturwoche wird am Samstagabend, 9. September, in einer Diskussionsrunde erst einmal über Inklusion geredet. Es sprechen die Prothesenträgerin und Popsängerin Laura Glauber, Hans Emmert, der Geschäftsführer der Barmherzigen Brüder Behindertenhilfe Bayern, Gerhard Fischer von der Bewohnervertretung Algasing, Holger Kiesel, der Behindertenbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung, Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Dorfens 2. Bürgermeister Ludwig Rudolf sowie die Autorin und Aktivistin Lena Cornelissen und der Autor und Pfleger Frédéric Valin.

Am Sonntag wird dann ausgiebig gefeiert. Nach einem Warm-up mit DJ Gerhard Fischer, betritt Paul Kowol die Bühne. „Die Liebe zu den Menschen und der Welt steht bei dem Wasserburger stets im Vordergrund“, heißt es in der Ankündigung. Als Zweiter kommt Graf Fidi, Rapper, Inklusionsbotschafter, Speaker und Experte für leichte Sprache. Er zeigt, dass man nicht trotz, sondern gerade wegen körperlicher Einschränkungen alles wollen und geben kann, auf und hinter der Bühne.

Die Münchner Band Bluekilla musste krankheitsbedingt absagen. Dafür werden Die Webers auf der Bühne stehen, die hauseigene Band in Algasing, in der Musiker mit Einschränkungen spielen. „Musik ist global, sie spricht jeden an, egal ob mit oder ohne Behinderung – und wer gemeinsam singt, hat keine Angst“, weiß Huber. Die Bewohner der Einrichtung hätten „jedenfalls Bock drauf, neue Leute kennenzulernen“, weiß Huber.

Es sei schön zu beobachten, wie beispielsweise Claudia Koreck, die im vergangenen März in Algasing aufgetreten ist, auf der Bühne mit einem der Bewohner Händchen hielt: „Die Bayern-Pop-Königin hat überhaupt keine Scheu.“

Höhepunkte ist der Auftritt von Quadro Nuevo am Dienstag, 12. September. Mit italienischen Tangos, französischen Valse und orientalischen Grooves geht das Weltmusik-Quartett auf improvisierte Abenteuerfahrten. Dafür gab es schon zweimal den Echo-Preis als „bester Live-Act des Jahres“, den German Jazz Award und eine Goldene Schallplatte.

Den Abschluss der Algasinger Kulturwoche am Freitag, 15. September, bestreiten zwei Münchner Sängerinnen. Ami Warnings Musik ist ein filigraner Mix aus Soul, Pop, Folk, Hip Hop, Reggae und Latin. Mit auf der Bühne wird ihr Vater Wally Warning sein, dessen multikultureller Crossover sich in keine Schublade einordnen lässt. Und als Special Guest ist die 21-jährige Malva dabei. Die Sängerin und Komponistin, Fotografin und Dichterin hat viele Vorbilder wie Nina Simone und Patti Smith, Mascha Kaléko sowie Simone de Beauvoir. Bei schönem Wetter finden die Konzerte im Gutshof statt, bei schlechtem Wetter im Forum.

„Wir müssen aus unserer Käseglocke raus“, erklärt Geschäftsführer Ary Witte-Kriegner das Konzept von „Inklusion und Kultur“. 220 Bewohnern leben in der Einrichtung rund ums alte Kloster Algasing, Schon seit Wochen laufen die Vorbereitungen für die Kulturwoche auf Hochtouren. Das Veranstaltungsteam wird mit Getränken und kleinen Speisen für das leibliche Wohl sorgen. Es sind die Bewohner, die Auf- und Abbau, Abendkasse, Garderobe, Technik und Künstlerbetreuung überwiegend selbstständig organisieren.

Der Vorverkauf laufe indes noch nicht besonders gut, bedauert Huber. Er und Witte-Kriegner kennen sich schon lange von ihrer gemeinsamen Zeit bei der Münchner Band „Cat Sun Flower“, der heutige Wohnheim-Geschäftsführer am Schlagzeug, sein Freund an Gitarre und Keyboards. Huber ist bestens vernetzt in der Münchner Kulturszene. An Künstlern mangele es indes nicht. So will beispielsweise Konstantin Wecker im April 2024 in der Veranstaltungsreihe „Kultur in Algasing“ auftreten. „Wir hoffen natürlich, dass viele Besucher kommen – mit unserer guten Laune, drücken wir alle Berührungsängste weg.“

Programm und Karten

Kulturwoche Algasing, Samstag, 9. September, 19 Uhr, Diskussionsrunde „Inklusion & Kultur“ und Livemusik von Lauraine; Sonntag, 10. September, 17 Uhr, Die Webers, Dienstag, 12. September, 20 Uhr, Quadro Nuevo; Freitag, 15. September, 19 Uhr, Wally & Ami Warning und Malva. Vorverkauf auf www.muenchenticket.de.

Raus aus der Käseglocke