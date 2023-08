Musik ist ihre Leidenschaft

90. Geburtstag

Von Michaele Heske

Marianne Hildebrandt feiert ihren 90. Geburtstag mit ihrer Patchwork-Familie in Oberdorfen.

Oberdorfen – Hier ist Musik drin: Roswitha Böhm und ihr Lebensgefährte Christoph Hildebrandt sind beide Pianisten. Gemeinsam leben sie mit zwei erwachsenen Kindern, Katze und Hund sowie vielen Zwerghühner am Stadtrand. Seit Juni wohnt nun auch Marianne Hildebrandt in diesem Idyll. „Ich konnte damals nicht Musik studieren, das war nach dem Krieg nicht möglich“, erzählt die Jubilarin anlässlich ihres 90. Geburtstags.

Statt Berufsmusikerin wurde sie Beamtin. Trotz Arthrose in den Händen setzt sie sich auch heute noch ans Klavier und spielt Beethoven. Besonders stolz ist sie auf den Sohn, der ihren musikalischen Lebenstraum verwirklicht hat.

Bis vor einem Jahr ist die alte Dame noch die Birkenallee hinauf zur Fürmetz- Kapelle gegangen, wenn sie auf Besuch in Dorfen war. „Ohne aus der Puste zu kommen“, erzählt sie stolz. „Eine sportliche Leistung in Ihrem Alter“, meinte Ludwig Rudolf anerkennend, der mit Vize-Landrat Franz Hofstetter zum Ehrentag gratulierte. Dann kam ein Oberschenkelhalsbruch und damit auch der Umzug von Bad Reichenhall in die Isenstadt: „Ich brauche mittlerweile Unterstützung.“

„Es ist herrlich hier in Dorfen“, findet Hildebrandt. Die hügelige Landschaft, aber auch die alten Häuser in der Stadtmitte erinnern die Jubilarin an ihre Heimat im Sudetenland, aus der sie nach Kriegsende vertrieben wurden. Mit zwölf Jahren kam sie nach Bad Reichenhall, machte dort Abitur und arbeitete bis zu ihrer Pensionierung beim Telegrafendienst. Sie liebt die Berge, war früher fast täglich schwimmen im Thumsee.

Als junge Musikerin spielte sie im Philharmonischen Orchester von Bad Reichenhall und sang im Kirchenchor. Bei einem Auftritt lernte sie ihren Mann kennen, einen Kirchenmusiker. Doch „mein Mann starb schon früh, er wurde nur 66 Jahre alt“, bedauert sie.

Für Marianne Hildebrandt blieb Musik immer ein Hobby. Sohn Christoph (51) hat die Musikalität seiner Eltern geerbt, er studierte am Mozarteum in Salzburg und gibt in Südtirol Musikunterricht, auch in Sterzing, an der Partnerschule der Kreismusikschule Erding. Die Schwiegertochter in spe studierte ebenfalls dort, über etliche Umwege traf sich das Paar Jahre später und landete in Dorfen. Böhm und ihre beiden erwachsenen Kinder nahmen die alte Dame liebevoll auf.

Die Seniorin, die sich vorgenommen hat, hundert Jahre alt zu werden, wünscht sich: „Hoffentlich bleibe ich noch lange Zeit gesund.“ mhe