Mut und Übermut regieren im Märchenwald

Lieder und Geschichten mit Herz brachte das Duo HERZeigen auf die Bühne im Jakobmayer-Saal. Das kam an bei den kleinen und großen Zuschauern.

Dorfen – Wichtel sind witzig. Füchse sind schlau. Und der Kloß ist knödeldumm. Das ist bekannt. Wer aber meint, dass pädagogische Inszenierungen für Kinder fad sind, der irrt gewaltig. Am Sonntagnachmittag brachte das Duo HERZeigen herrlich-abenteuerliche Lieder und Geschichten auf die Bühne des Jakobmayer-Saals. Ein Riesengenuss für kleine und große Theaterfreunde.

Das Wichtelmännchen im Märchenland liebt es, wenn ihm der Bart gekrault wird. Da lässt es sich doch gleich bezirzen, drei Geschichten aus seinem Zauberwald zu erzählen. Es war einmal … ein Kloß, den ein altes Ehepaar aus Russland formte und dann in Rübenöl backte. Dieser wollte sich nicht essen lassen. Munter hüpfte der Knödel aus dem Haus, hinaus in die große Welt. Wem auch immer er begegnete, er sprang schnell davon. Der Kloß meinte wohl, er könnte alle Tiere zum Narren halten. Da hatte er sich gewaltig getäuscht. Denn der listige Fuchs lud ihn ein, sich doch auf seine Schnauze zu setzen. Und schwuppdiwupp landete der Knödel im Magen von Reineke Fuchs.

Die Kinder saßen ehrfurchtsvoll auf ihren Plätzen, schauten gebannt auf die Bühne. Dort tanzten und spielten nämlich Isabelle Guidi und Sophia Müller den Knödel-Blues. Sie präsentierten eine Komposition aus Schauspiel, Pantomime, Clownerie und Akrobatik.

Ihr Anliegen ist es, durch „wärmende Fantasie und Spielfreude das Herz ihrer Zuschauer ganz unmittelbar zu erreichen“ – deshalb heißt das Duo auch HERZeigen. Doch herzeigen ist nicht genug, Herz zeigen war angesagt und davon hatte die schöne Prinzessin in der nächsten Geschichte mehr als genug. Die Königstochter heiratete einen kleinen Igel, beide glänzend parodiert von den beiden professionellen Schauspielerinnen aus Tübingen. Der Igel ist nämlich blitzgescheit. Klein beigeben? Pah! Er und sich fürchten? I wo! Und wer hätte es gedacht? Aus dem Stacheltier wurde alsbald ein wunderschöner Prinz. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann regiert das mutige Paar noch heute über die Schweine im Märchenwald, die natürlich alle glücklich und zufrieden sind.

Hier animierten die beiden Künstlerinnen die Kinder zum Mitmachen. Hände hoch und Finger zeigen – das gefiel den kleinen Zuschauern.

Nur wenige Requisiten hatten Guidi und Müller im Gepäck. Und verzauberten doch die Bühne in eine Märchenwelt. Etwa, als sie zwei riesige Stecken hervorholten, um die Geschichte der beiden Riesen Rotzer und Fetzer zu erzählen. Einer lebte auf der linken Seite eines Berges, der andere rechtsseitig. Eine Riesendummheit war es nun, dass einer von beiden den anderen verhauen wollte. Mutig ging er zum Haus des Kontrahenten. Doch dessen Frau sagte, er sei beim Pinkeln und zeigte auf einen Wasserfall. Mei, dachte Fetzer, wenn der so einen Strahl hat, wie groß muss dann der Riese sein? Freilich konnte Rotzer sich das nicht gefallen lassen. Doch auch dieser Riese wurde zum ganz kleinen Mann. Groß- und Kleinsein sind gar nicht so leicht zu unterscheiden im Märchenwald. Denn hier regieren Mut und Übermut.

Nach 50 Minuten war dann Schluss. „Selten saß mein fünfjähriger Sohn so lange ruhig auf dem Stuhl“, sagte eine Mutter nach der Vorstellung. Und selten wurden die Kinder so verzaubert wie von den beiden Akteurinnen und ihrem Programm „Wichtelwitz und Riesenmut.“ MICHAELE HESKE