Nach 18 Jahren ist Schluss im Salon Lihl

Von: Michaele Heske

Muss ihr Friseurgeschäft am Unteren Markt in Dorfen aufgeben: Birgit Lihl. © Michaele Heske

Der Dorfener Salon Lihl schließt zum 1. Juli. Chefin Birgit Lihl hat mit Personalmangel und gestiegenen Energiekosten zu kämpfen.

Dorfen – Fast 18 Jahre lang hat Birgit Lihl den Kunden in Dorfen die Haare geschnitten, geföhnt oder auch gefärbt. Zunächst im Salon Kobeck, seit 2013 in eigener Regie. Am 1. Juli schließt sie ihren „Salon Lihl“ am Unteren Markt. „Ich habe kein Personal mehr gefunden“, bedauert die Hairstylistin.

„Das kannst du deinem Friseur erzählen“, sagt man bekanntlich. Und wie bei den meisten Redewendungen, steckt auch hier viel Wahres drin. Zu den Stammkunden hatte Lihl ein sehr persönliches Verhältnis: „Wir haben viel geratscht, das ging weit über Smalltalk hinaus – wir vertrauten einander.“ Mit der Zeit habe sie nahezu alle Krankheitsbilder kennengelernt, zudem viele Tipps bekommen, so die Friseurin. „Alle waren sehr lieb, meine Kunden werden mir fehlen.“ Der 40-jährigen Schwindeggerin kommen fast die Tränen.

Drei Jahre hat Lihl beim Friseur-Team Niesen in München gelernt, danach noch die Meisterprüfung absolviert. Reinhold Kobeck bot ihr die Option als Nachfolgerin für das Friseurgeschäft am Unteren Markt an, das sie im Juli 2013 übernahm. „Ich dachte immer: Hier bleib ich bis zur Rente.“ Die „allgemeinen Schwierigkeiten“ zwangen sie jetzt, einen Schlussstrich zu ziehen. „Eine Mitarbeiterin geht im September zur Meisterschule nach München, adäquaten Ersatz habe ich nicht gefunden.“

Die anderen Teilzeitkräfte wollten nicht aufstocken. Auch sie habe einen Sohn, könne also nicht noch mehr arbeiten. Die gestiegenen Gas- und Strompreise bestärkten sie zudem in ihrem Entschluss: „Das rechnet sich alles nicht mehr.“ In ihrem Elternhaus in Schwindegg hat sie ein Friseur-Gewerbe angemeldet, ab dem 5. September wird sie hier frisieren, darunter auch viele Dorfener, hofft Lihl: „Die meisten Kunden haben schon gesagt, das ist ja so weit weg, wir fahren dann zu dir.“