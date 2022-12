Nachbarschaftshilfe Dorfen: Ein Christkind für Tafel-Kunden

Von: Michaele Heske

Paulina Stimmer von der Nachbarschaftshilfe Dorfen hat viele Päckchen gesammelt. © Michaele Heske

Die Nachbarschaftshilfe Dorfen unterstützt auf vielfältige Weise. Zu Weihnachten haben die Helfer eine Wunschzettel-Aktion koordiniert und 80 Wünsche von Bedürftigen erfüllt.

Dorfen – Am Weihnachtsbaume knapp 80 Wunschzettel hingen: Etliche Geschäfte in der Dorfener Innenstadt beteiligten sich im Advent an der Aktion der örtlichen Nachbarschaftshilfe (NBH), bei der nahezu alle Weihnachtswünsche erfüllt wurden. Vom Pürierstab bis zum Puzzle reichen die Gaben, damit auch heuer alle Bedürftigen ein persönliches Präsent bekommen.

Bescherung ist am heutigen Freitag bei der alljährlichen Weihnachtssonderausgabe der Tafel, deren Betreiber die NBH ist. Der Verein habe heuer „viel zugekauft, zusätzlich Kaffee, Nüsse und Öl in die Tüten gepackt“, erklärt NBH-Vorsitzende Paulina Stimmer.

Die Not werde immer größer, die Inflation belaste zunehmend Familien, Alleinerziehende, aber auch ältere Menschen, sagt Stimmer. Demgegenüber stehe allerdings eine enorme Spendenbereitschaft von Firmen und Privatpersonen, so ihre Erfahrung. „Zudem engagieren sich immer mehr ehrenamtliche Helfer bei uns.“ 200 Mitglieder zählt der Verein, der ein wichtiger Baustein im Sozialnetz der Stadt ist.

Gestiegen ist auch die Zahl der Tafelkunden. Im Sommer sei sie auf gut 270 Kunden gestiegen, mittlerweile habe es sich diese auf hohem Niveau eingependelt: „Da kamen einerseits die Flüchtlinge aus der Ukraine zu uns“, erklärt Stimmer. Andererseits gibt es immer mehr Dorfener, die nicht mehr über die Runden kommen und am Existenzminimum leben. „Wir erfahren immer öfter von erschreckenden Schicksalen.“

Besonders die Kleinen leiden unter der zunehmenden Armut, meint Stimmer. „Die Mädchen und Buben werden ausgeschlossen, sind traurig.“ Aber das Schöne an Kindern sei: „Sie glauben an das Gute.“ Viel Gutes tut die Nachbarschaftshilfe auch für den marginalisierten Nachwuchs: Sie kauft Schulranzen und Sportkleidung, auch wird gemeinsam gebastelt oder, wie im Advent, gebacken.

„Geht nicht, gibt es bei uns eigentlich nicht. Wir suchen nach individuellen Lösungen und Hilfestellungen“, sagt Stimmer. „Meistens finden wir diese auch, denn wir sind sehr gut vernetzt.“ Menschen brauchen aber nicht nur das Lebensnotwendige, sondern auch kleine Freuden.“ Dazu gehörten Gutscheine fürs Schwimmbad, die Buchhandlung oder die Tauschzentrale – oder einfach nur ein Eis zwischendurch, auf Kosten der Nachbarschaftshilfe.

„Wir machen das, was ein guter Nachbar machen würde“, erklärt Stimmer die Philosophie des Vereins. Nicht immer leben die Angehörigen vor Ort, Freunde fehlen, oder der Partner ist verstorben. Deshalb springen die Helfer ein, begleiten Menschen zum Arzt oder zur Physiotherapie, besuchen Senioren oder helfen auch mal beim Umzug.

Der anerkannte Helferkreis ist eine weitere Säule der Dorfener NBH. Das ist eine Gruppe von geschulten Laien, die Menschen ab Pflegegrad 1 stundenweise im häuslichen Bereich betreuen, aber auch Menschen mit Demenz. Neben Spenden für die Arbeit der NBH wünscht sich Stimmer, dass sich die Menschen wieder mehr auf die Gemeinschaft besinnen: „Füreinander da sein, das wird immer relevanter in unserer Gesellschaft – es ist wichtig, sich gegenseitig zu helfen. Und das nicht nur zur Weihnachtszeit.“

Licht in die Herzen Das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger unterstützt auch Organisationen wie die Dorfener Nachbarschaftshilfe, die unter anderem die Tafel betreibt. Spenden sind auf das Konto (Nummer 17 111) bei der Sparkasse möglich. Kontoinhaber: Zeitungsverlag Oberbayern. IBAN: DE54 7005 1995 0000 0171 11. Auf Wunsch werden Spendenquittungen ausgestellt. Dies vermerken Sie bitte mit Ihrer Adresse auf dem Überweisungsträger. Die Namen der Spender werden veröffentlicht. Wer dies nicht wünscht, vermerkt es bitte ebenfalls auf der Überweisung.

