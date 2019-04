Simon Oberhofer: Mit 18 schon eine große Persönlichkeit

In der Isen ertrunken - Nachruf auf einen beliebten Dorfener

von Hans Moritz schließen

Wenige Stunden nach dem Hemadlenzn-Umzug in Dorfen ist Simon Oberhofer (18) in der Isen ertrunken. Sein Tod hat die Menschen weit über seine Heimatstadt hinaus zutiefst erschüttert. Und das bis heute. Das Geschehene und die Trauer sind in Worte nicht zu fassen. Unser Nachruf auf einen Menschen, der vielen fehlt.