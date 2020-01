Auf der Jagd nach Bär und Widderchen

Einen Blick für die Natur hat Stefan Masur.

Dorfen – Gerade jetzt, wenn die Isen zufriert, wenn auf den Bäumen der Raureif liegt und Dorfen zum Wintermärchen wird, geht Stefan Masur schon frühmorgens auf die Pirsch. Mit einem riesigen Objektiv auf der Kamera schießt der leidenschaftliche Fotograf derzeit Bilder im frostig-weichen Licht. Dabei setzt er auf Makrofotografie und macht Strukturen sichtbar, die mit bloßem Auge gar nicht wahrzunehmen sind.

Da der 46-Jährige schon frühmorgens aktiv ist, kann er sein Hobby gut mit dem Familienleben an den Wochenenden und in den Ferien kombinieren. „Meine Frau und die Kinder schlafen noch, wenn ich losziehe“, meint Masur schmunzelnd. Denn egal, ob im Winter oder im Sommer, seltene Insekten sind im Morgengrauen mit der Kamera am Besten einzufangen. Dabei sind Masur nicht nur die Stimmung und das Licht wichtig. Vor allem seien Schmetterlinge oder auch Käfer im Frühtau längst nicht so beweglich wie zu späterer Stunde: „Insekten sind wechselwarm, ihre Körpertemperatur wird von der Umgebungstemperatur bestimmt“, erklärt der 46-jährige Betriebswirt und ergänzt: „Einem Schmetterling in der Kältestarre kann man sich problemlos bis auf wenige Zentimeter nähern.“

Schon als junger Bub habe er sich für die Natur interessiert, erzählt Masur. Insekten und Vögel stehen bei ihm im Fokus. Er erinnert sich: „Vor 35 Jahren nahmen mich meine Eltern mit auf eine vogelkundliche Wanderung. Seitdem beobachte ich Vögel.“ Damals war Masur gerade elf Jahre alt. Schnell bekam er Kontakt zu anderen Ornithologen. „Erstaunlich, wie viele Vogelbeobachter es gibt“, meint er.

Seltene Vögel gebe es im Isental indes nicht. „Zugvögel verfliegen sich nicht und landen dann in Dorfen“, sagt er lachend. Um Exoten zu fotografieren, muss er schon einen Familienurlaub nach Helgoland planen. Doch auch seine Heimat Chiemsee ist als Jagdgebiet geeignet, denn vor allem an Küsten und Seeufern kreuchen und fleuchen Insekten und Vögel, weiß der Hobbyfotograf.

Für gute Aufnahmen brauche man indes viel Geduld, erklärt Masur: „Manchmal ziehe ich den ganzen Tag mit der Kamera durch die Gegend und finde kein Motiv.“ Einmal habe er in Slowenien sogar einen Braunbären vor die Linse bekommen, ein anderes Mal habe er eine ganze Nacht lang in Norwegen einer Doppelschnepfe aufgelauert. „Das waren so ziemlich die Highlights“, schwärmt der gebürtige Traunreuter und begeisterte Wahl-Dorfener.

Im alten Dorfener Rathaus hatte Masur, der mit seiner Frau und den zwei Kindern seit nunmehr 13 Jahren in der Isenstadt wohnt, schon eine Fotoausstellung. Jetzt kam der Landesbund für Vogelschutz auf ihn zu und bat ihn, die heimischen Vögel zu porträtieren. Gemeinsam mit dem Dorfener Andreas Hartl, ebenfalls ein passionierter Natur- und Heimatfotograf, wird er nach Motiven im Isental suchen.

Wenn Masur mit der Kamera im mittlerweile heimatlichen Dorfen unterwegs ist, freut sich seine Frau, erzählt er, denn: „Dann kann ich nach meinen morgendlichen Streifzügen durch die Gegend gleich Semmeln und Brezen holen.“ Nach getaner Arbeit wird nämlich ausgiebig gefrühstückt. Abends sichtet Masur dann seine tierischen Objekte und lädt die besten Fotos auf seine Homepage. „Ich verkaufe meine Bilder nicht, habe als Controller gar nicht die Zeit dafür“, sagt der 46-Jährige. Er freue sich aber immer, wenn viele Leute auf seine Homepage www.capturing-the-elements.de. gehen und die Fotos dort betrachten.

Michaele Heske