Neue Becken und Kanal schützen Siedlung

Seit Ferienbeginn Baulärm und Straßensperrung: Für die Anwohner der Höhenberger Straße in Schwindkirchen ist das kein Ärgernis. Denn dort wird gerade ein wichtiges Hochwasserableitungsrohr eingebaut, um die Siedlung vor Sturzfluten zu schützen, wie sie nach dem Starkregen 2016 geschahen.

von Hermann Weingartner

Schwindkirchen –Starkregen hatte im Juli 2016 ein verheerendes Hochwasser im Bereich der A 94-Autobahnbaustelle in Schwindkirchen ausgelöst und Schäden im sechstelligen Euro-Bereich verursacht. Die Höhenberger Straße, die zur Autobahn führt, wurde binnen Minuten zum reißenden Gebirgsbach und überflutete damals zehn Anwesen.

Seitdem herrscht bei den Betroffenen Angst vor neuen Fluten. Jetzt steht der Bau einer Schutzmaßnahme durch die Arge Isental-Autobahn (A 94-Autobahnbauer) kurz vor der Fertigstellung. Mit der Maßnahme sind die Anwohner zufrieden, nicht aber, dass es so lange gedauert hat.

Vom Hochwasser vor zwei Jahren am stärksten betroffen war Familie Dinalic, die in nur wenigen Minuten beinahe ihr ganzes Haus verloren hätte. Die Anwohner machten damals eine unzureichende Wasserhaltung an der A 94-Baustelle für die Flut verantwortlich und forderten seit 2016 mit Nachdruck sofortige Verbesserungen und den Einbau des geplanten Hochwasserschutzes vom Autobahnbauer. Schon in der Bürgerversammlung 2017 ging es dazu hoch her (wir berichteten). Dennoch habe es bis jetzt gedauert, bis endlich etwas passiert, kritisiert Dinalic im Gespräch mit unserer Zeitung.

Wir haben uns vor Ort ein Bild gemacht und uns bei Oliver Lauw, Kaufmännischer Geschäftsführer der A 94 Isentalautobahn, und Oberbauleiter Klaus-Dieter Bernhardt nach dem Stand der Maßnahme erkundigt. Lauw räumte ein, dass der geforderte Runde Tisch mit Stadt und Anwohnern nicht zustande gekommen sei. Er betonte auch, die Arge baue nur nach Planfeststellungsbeschluss.

Die Abläufe der A 94-Baumaßnahmen seien genau getaktet, erklärte der Geschäftsführer. Dies sei auch der Grund dafür, warum die Schutzmaßnahme erst jetzt in Angriff genommen worden sei. Zudem müsse man in den großen Ferien bauen, da der Schulbus für die Höhenberger Straße frei sein müsse, diese aber für die wochenlange Bauzeit gesperrt sei.

Bernhardt erläuterte die Schutzmaßnahme der Arge, die erstellt, aber „noch nicht endgültig ausgebaut“ sei. Das geforderte Rückhaltevolumen sei mit zwei neu erstellten Becken oberhalb der Siedlung aber jetzt schon gegeben, die nur der Entwässerung der Höhenberger Straße dienten. Damit sei „die Ortslage jetzt aber schon geschützt“. Das Ableitungsrohr führe direkt bis zur Goldach. Es werde derzeit verlegt und sei bis auf ein kurzes Stück eingebaut.

Im Rückhaltebecken werde das Wasser künftig über eine Drosselableitung über die neue Entlastungsleitung kontrolliert abgeleitet. Die Arge-Anlage samt neuer Leitung werde an die Stadt übergeben, kündigte Lauw an.

Eine alte Hochwasserableitung des Gebiets führt über einen Weiher und eine alte Rohrleitung. Dies bleibe erhalten und habe mit dem neuen Kanal nichts zu tun, betonte Lauw. Ein Überlauf des Weihers könne in das Arge-Becken erfolgen. Den Weiher werde man ertüchtigen, sobald die Baustraße dort zurückgebaut sei, sagte Bernhardt.