Neuer Hilfstransport in die Ukraine

Von: Michaele Heske

Teilen

Ankunft in Breslau: Anna Legutko (M.) nahm bei einem ersten Hilfstransport die Hilfsgüter aus Dorfen entgegen und bedankte sich bei Matthias (r.) und Oliver Ladendorf (l.) mit einem kleinen Geschenk in den ukrainischen Landesfarben. © privat

„Die Situation im Winter ist schlimmer“: Deshalb plant der Dorfener Oliver Ladendorf einen weiteren Hilfstransport in die Ukraine. Der Dorfener bittet um Sach- und Geldspenden

Dorfen – Es ist fast ein Jahr her, dass russische Truppen die Ukraine angegriffen haben. Seither wird dort mit zunehmender Härte gekämpft. „Die Menschen brauchen viel mehr als Panzer und Waffen“, sagt Oliver Ladendorf. Grund genug für den Dorfener, im Februar einen weiteren humanitären Hilfstransport für die ukrainische Zivilbevölkerung zu organisieren. Die Dörfer in den Regionen Kherson und Mikolaijev liegen mitten im Kriegsgebiet, nahe an der Front.

Es ist Winter. Die Temperaturen liegen bei zehn Grad unter Null. Kinder, Frauen und Männer haben Hunger und Angst. „Sie überleben irgendwie – von Tag zu Tag“ sagt Anna Legutko. Die 33-jährige Ukrainerin ist Reisekauffrau, mehrmals hat sie schon Transporte von Breslau aus begleitet, über die polnische Grenze mitten ins Kriegsgebiet. Angst habe sie keine: „Wenn ich nicht in der Nähe meiner Bekannten und Verwandten bin, dann mache ich mir ständig Sorgen.“ Vor Ort, mitten im Krieg, sei das seltsamerweise ganz anders: „Da sehe ich, wenn alles in Ordnung ist.“

Legutko steht im Kontakt mit Oliver Ladendorf, der die „Ukrainehilfe Dorfen“ gegründet hat. Schon im November vergangenen Jahres war der 52-jährige Patentanwalt aus Dorfen mit seinem Sohn Matias (19) in Breslau. Sie haben in Polen dringend benötigte Spenden und Hilfsgüter an die Hilfsorganisation „Wroclawpomaga“, auf deutsch „Breslau hilft“, übergeben. Heuer wird Matthias Maus ihn begleiten. Der Journalist (65) engagiert sich im Ruhestand zudem im Dorfener Zentrum für Integration und Familie (DZIF).

„Gute Schlafsäcke, Handschuhe, Mützen und warme Socken, Kerzen und Powerbanks, Taschenlampen und Camping-Kocher stehen ganz oben auf der Wunschliste, die unsere Partner-Organisation „Wroclawpomaga“ zusammengestellt hat“, bittet Maus um Spenden für Menschen in der Ukraine. Außerdem fehlen Lebensmittel in Dosen, Reis, Pasta, Salz, Zucker, Süßigkeiten und Fertiggerichte oder auch Duschgel, Verbandszeug und Medikament.

Der russische Angriff am 24. Februar 2022 sei „ein unglaubliches Verbrechen“, so Ladendorf. „Wir können nicht viel tun, nicht die kriegerischen Handlungen unterbinden – aber wir haben die Möglichkeit, den Leuten vor Ort zu helfen.“ Fast ein Jahr sei vergangen, Abstumpfung und Gewöhnung hätten begonnen. „Die Situation im Winter ist aber deutlich schlimmer als im Sommer. In den Städten sind Schäden in der Infrastruktur leichter zu beheben als im ländlichen Raum.“ Zudem sei die Grenze zur Ukraine gut erreichbar, ergänzt Maus. „Wir können mit dem Lkw nach Polen fahren, die Hilfsgüter dort direkt übergeben. Das schaffen wir an einem Wochenende.“ Er appelliert an die Dorfener: „Barmherzigkeit, Humanität, Solidarität – das sind die Werte, mit denen wir aufgewachsen sind. Und das ist der Grund, warum wir an Menschen in den Kriegsgebieten denken sollten.“

Spenden

Sachspenden können am Mittwoch und Donnerstag, 8./9. Februar, jeweils von 14 bis 18 Uhr abgegeben werden: Die Stadtwerke Dorfen stellen eine Halle des Biomasse-Heizwerks in Rinning 4 zur Verfügung.

Geldspenden sind auch möglich über die Seite https://gofund.me/eb230909; Ukrainehilfe Dorfen.

Planen die nächste Fahrt: Mattias Maus (linkes Bild, l.) und Oliver Ladendorf sind die Organisatoren der Dorfener Spendenaktion. © Heske