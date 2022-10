Neuer Post-Stützpunkt auf dem Meindl-Areal

Von: Timo Aichele

Nachhaltig: Die Halle in Dorfen wird in Holzbauweise und mit PV-Anlage errichtet. f.: Decker © Decker

Die Deutsche Post baut einen neuen Zustellstützpunkt auf dem Meindl-Areal südlich der Bahn in Dorfen.

Dorfen – Die Deutsche Post errichtet auf dem Timber-Town-Gelände in Dorfen einen neuen Zustellstützpunkt, der Ausgangspunkt für die Touren der Postler in Dorfen sein wird. Nach dem Baubeginn im Juni sei die Fertigstellung noch 2022 geplant, heißt es in einer Pressemitteilung der Firmengruppe Decker und der DHL.

Zukünftig werden täglich rund 35 Mitarbeiter im Zustellstützpunkt tätig sein. Dort bereiten sie ihre Touren vor. Der größte Teil der Briefe, die morgens vom Briefzentrum Landshut angeliefert werden, ist schon nach Gangfolge der Zusteller sortiert. Nur geringe Mengen müssen noch im Zustellstützpunkt von Hand in die Reihenfolge gebracht werden, in der die Postboten die Straße entlang ihre Tour fahren. Auch die Päckchen und Pakete, die morgens vom Paketzentrum Aschheim kommen, werden den Touren entsprechend verladen, bevor die Postboten zu ihrer täglichen Runde aufbrechen.

In der Zustellung kommen ausschließlich E-Fahrzeuge zum Einsatz. Daher wird der Stützpunkt mit einer entsprechenden Ladeinfrastruktur ausgestattet. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL die netto Null-Emissionen-Logistik an. „Unser neues Gebäude entspricht den aktuellen Nachhaltigkeits-Standards und erfüllt alle Anforderungen, die für eine zuverlässige, klimafreundliche Zustellung Grundvoraussetzung sind“, erklärt Christoph Meffert, Niederlassungsleiter Betrieb Freising.

Das Post-Gelände ist etwa 6400 Quadratmeter groß, das Gebäude hat eine Nettoraumfläche von 1230 Quadratmetern. Verbaut werden rund 115 Kubikmeter Holz. Die Wärme wird mit einer elektrischen Wärmepumpe erzeugt ist, auch eine 80 kWp-Photovoltaik-Anlage wird installiert.

Der neue Zustellstützpunkt entspricht dem Quartierskonzept von Timber Town Dorfen, dem neuen Stadtviertel, dass die Firmengruppe Decker auf dem 21 Hektar großen Gelände der ehemaligen Ziegelei Meindl südlich der Bahnlinie entwickelt. Auch Gewerbehallen sollen dort in Holzbauweise errichtet werden.