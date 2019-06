Neuer Spielplatz für Flüchtlingskinder

Die Regierung von Oberbayern wird den Spielplatz in der Flüchtlingsunterkunft Lindum „so schnell wie möglich herrichten und zeitnah das Gespräch mit der Flüchtlingshilfe suchen“. Das hat Verena Gros von der Pressestelle mitgeteilt.

Dorfen – Die Regierung reagierte damit auf die massive Kritik am Abbau des Spielplatzes. Die Spielgeräte hätten aufgrund gravierender sicherheitstechnischer Mängel im Herbst vergangenen Jahres abgebaut werden müssen, so Gros. Die Erneuerung der Spielgeräte sollte im Frühjahr 2019 erfolgen. „Wir bedauern es sehr, dass diese Maßnahme aufgrund der Vielzahl der in Oberbayern zu betreuenden Einrichtungen bislang noch nicht zur Ausführung kam. Dieser Umstand rechtfertigt es jedoch keinesfalls, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Regierung von Oberbayern eine rücksichtslose Haltung gegenüber Kindern oder gar eine gesinnungsorientierte Untätigkeit vorzuwerfen. Regierungspräsidentin Maria Els weist diese unhaltbaren Vorwürfe entschieden zurück. Sie entbehren jeglicher Grundlage“, heißt es in der Mitteilung.

Lesen Sie auch: Flüchtlingskindern Spielplatz genommen

Indes hat Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) die Regierung dazu aufgefordert, in der Flüchtlingsunterkunft auf die dort lebenden Menschen mehr Rücksicht zu nehmen. In den an Regierungspräsidentin Els gerichteten Brief verweist Bayerstorfer auf Klagen der Flüchtlingshilfe, unter anderem, dass drei von sechs Waschmaschinen für die 90 Flüchtlinge abgeschafft worden seien. Bayerstorfer schreibt Els, dass bei der Unterbringung von Asylsuchenden mehr auf soziale Aspekte Rücksicht genommen werden solle.