Das „Nix wia hi“ soll neu gebaut werden

Von Timo Aichele schließen

Der Eigentümer des „Nix wi hi“ will das Wirtshaus neu bauen. Zusätzlich sollen Wohnungen am Unteren Markt entstehen. Die Stellplätze sind ein Diskussionsthema.

Dorfen – „Nix wia hi“ – dieser Name war einst Programm. Doch seit ein paar Jahren ist die Wirtschaft im Zentrum von Dorfen geschlossen. Der Besitzer möchte nun ein neues Gasthaus mit Wohnungen darüber errichten. Nur die 14 bis 16 notwendigen Stellplätze gibt es am Unteren Markt einfach nicht.

Der Bau- und Verkehrsausschuss hat nun beschlossen, über eine Ablöse zu verhandeln. Das wollte der Eigentümer mittels einer Voranfrage geklärt wissen. Das leer stehende Häuschen ist nicht gerade ein Schmuck der südlichen Stadtsilhouette am Unteren Marktplatz. „Nix wia weg“, wäre wohl eher treffend, meinte Bürgermeister Heinz Grundner (CSU). Dennoch hatte das Landesamt für Denkmalschutz einem Abriss kritisch gegenübergestanden. Hier gebe es in der Behörde mittlerweile eine andere Haltung, berichtete Bauamtsleiter Franz Wandinger.

Blieben noch die Parkplätze als Problem, für die der Antragsteller eine Ablöse wünscht. Auch der Dorfener Stadtmanager, Professor Joachim Vossen, habe eine positive Stellungnahme abgegeben. „Vor dem Hintergrund einer abnehmenden Anziehungskraft des stationären Einzelhandels haben Gaststätten eine wachsende Bedeutung für Attraktivität und Image von Städten“, schreibt Vossens Institut ISR.

Nur Martin Heilmeier (LDW) stimmte am Ende dagegen. „Es kann so nicht weitergehen. Wir können die Innenstadt nicht immer weiter mit Autos zupflastern“, sagte er. „Wir brauchen Parkplätze“, erklärte auch Sabine Berger (CSU). Dauerparker in der Innenstadt könne sie daher nicht befürworten. Sie schlug vor, zumindest Anwohnerparkausweise zu verweigern, was Wandinger als „grundsätzlich denkbar“ beurteilte.

Im Rahmen eines Mobilitätskonzepts könne man Vorgaben für dieses Bauvorhaben machen, so Wandinger. Andreas Hartl (GAL) schlug eine Lösung vor, die auf Parkausweisen für den wenige hunderte Meter entfernten Volksfestparkplatz basiert. Momentan sei dies ein öffentlich gewidmeter Parkplatz, das stehe dagegen. Aber eine Änderung der Rahmenbedingungen sei vorstellbar, antwortete Wandinger. „Irgendwann werden wir um ein Parkhaus oder ähnliches nicht mehr herumkommen“, mahnte Walter Zwirglmaier (ÜWG), das könne man doch über die Ablösen finanzieren. „Davon sind wir noch weit entfernt“, meinte Grundner zu bisherigen Einnahmen.

Um ein Mobilitätskonzept ging es auch beim folgenden Tagesordnungspunkt, dem Neubau einer Wohnanlage an der Jahnstraße. Der Ausschuss stimmte zu, nur Berger votierte dagegen. Geplant ist ein Gebäude mit 15 Wohneinheiten an der Ecke Schäfflergasse, nahe der B 15-Isenbrücke. Dafür fehlten bei einer ersten Antragstellung noch Parkplätze, 36 wären nach der städtischen Stellplatzsatzung nötig. Jetzt werden es 17, größtenteils in einer Tiefgarage.

Die Reduzierung rechtfertigt das Mobilitätskonzept mit der fußläufigen Erreichbarkeit von Geschäften, Kindergarten und Schule. Der Bahnhof ist demnach 1,1 Kilometer entfernt und kann in vier Radminuten erreicht werden. Die bei einer Antragstellung im April noch fehlenden drei Parkplätze werden kompensiert.

So sieht das Konzept 33 statt 20 Radstellplätze vor, einen Abstellraum für Mobilitätshilfen wie Kinderwagen und einen großzügig ausgestatteten Fahrradkeller mit Druckluftstation. Berger hält all das für nicht ausreichend. Die Bewohner des Apartmenthauses würden mehr Parkplätze brauchen, zeigte sie sich überzeugt. „Ich sehe meine Aufgabe als Stadträtin nicht darin, die Bürger zu erziehen, sondern den Tatsachen in die Augen zu sehen.“