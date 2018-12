Niklbrüder als Christkindl

Finanziell nicht gut gestellte Familien erhalten in diesem Jahr von der Stadt wieder ein ganz besonderes Christkindl: Pro Person gibt es 100 Euro. Insgesamt 20 000 Euro Weihnachtsbeihilfe werden so an Sozialhilfeempfänger ausgeschüttet. Möglich macht das die Nikolaistiftung.

Dorfen – Zwölf Mitglieder umfasst die Bruderschaftsversammlung, die jährlich am Nikolaustag tagt. Die über 600 Jahre alte Nikolaistiftung soll nach dem Stifterwillen mildtätig wirken und unverschuldet in Not geratenen Dorfenern helfen. Diesem Willen fühlt sich die Bruderschaftsversammlung auch verpflichtet.

Das Bilanzvermögen der Stiftung beträgt 4,68 Millionen Euro, das Eigenkapital 4,67 Millionen Euro. Derzeit verfügt die Stiftung über liquide Mittel in Höhe von 563 000 Euro, wie die Leiterin der städtischen Finanzverwaltung, Maria Bauer, gestern berichtete. Das Kapital der Stiftung besteht zum größten Teil aus dem Nikolai-Stiftungswald. Aus der Waldbewirtschaftung des an die Stadtwerke verpachteten Niklholzes resultiert auch ein großer Teil der Einnahmen. 25 300 Euro wurden in diesem Jahr damit verdient. Bei der Vermögensverwaltung setzt die Stiftung aber längst nicht mehr nur auf den Wald, sondern auch auf Grundstücks- und Immobilienwerte. 33 600 Euro Einnahmen kommen aus Vermietung und Erpachterträgen herein. Da die Zinserträge aus Geldanlagen bei Null sind, regte Bauer an, die Stiftung solle noch mehr in Immobilien investieren.

Die Nikolaistiftung ist auch Sachaufwandsträger der Dorfener Tafel (Betreiber Nachbarschaftshilfe), gewährt Bildungszuschüsse für Kinder und Jugendliche einkommensschwacher Eltern oder unterstützt Einrichtungen, die sozial und mildtätig für und in Dorfen wirken. Auch heuer finanziert die Stiftung mit 2500 Euro eine Feier und Geschenke für Kinder von Asylbewerbern. Der Stiftungsvorsitzende, Bürgermeister Heinz Grundner, sieht darin eine gute Möglichkeit, in Dorfen lebende Kindern anderer Nationalitäten „unsere Kultur näher zu bringen“. Die Stiftung „steht auf einem finanziell soliden und gesundem Fundament“, wie Grundner gestern betonte.

Bruderschaftssprecher Georg Brennauer dankte der Rathausverwaltung für die für die Stiftung geleistete Arbeit und den Stadtwerken für die gute Bewirtschaftung des Waldes.

Die Nikolaibruderschaftsversammlung besteht derzeit aus Georg Brennauer, Martin Eiglsperger, Karl Haberland, Wilhelm Mayer, Alfons Obermaier, Karl Hollweck, Konrad Obermaier, Max Schmid, Rudolf und Thomas Thalmeier und Karl Bauer. Für den heuer verstorbenen Niklbruder Sepp Landshammer – er war seit 1999 dabei – ist Georg Stadler nachgerückt. Nachrücker ist immer der, der im Falle des Todes eines Niklburders am längsten auf der Anwärterliste steht. Derzeit sind das etwa 70 Personen.