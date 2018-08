Obstpresse unter Druck

Der Jahrhundertsommer sorgt für eine Obstschwemme. Die Bandobstpresse des Gartenbauvereins St. Wolfgang wurde zwei Wochen früher als sonst angefahren. Seitdem wird auf Hochtouren in zwei Schichten gepresst. Möglicherweise fällt heuer ein neuer Liter-Rekord.

Von Hermann Weingartner

St. Wolfgang – Das Vereinsheim des St. Wolfganger Gartenbauvereins liegt etwas abseits ruhig am Ortsrand. Jetzt herrscht dort mehrmals in der Woche emsiges Treiben, denn Saft von ungespritzten Bäumen, am besten vom eigenen Obst, liegt voll im Trend. In Scharen kommen Einheimische aber auch Leute aus der Region und Nachbarlandkreisen, um in der vereinseigenen Bandobstpresse ihre Äpfel und Birnen pressen zu lassen. Sogar Trauben schafft die Presse mühelos. Viele sind Stammkunden und schätzen die St. Wolfganger Anlage, wo jeder garantiert nur seinen eigenen Saft bekommt.

Je zwei Leute gehören zum Press-Team und zwei Leute sind an der Abfüllanlage mit Erhitzer. Burgi Lohmeier koordiniert die Termine (nur nach Anmeldung) damit die Wartezeiten nicht lange dauern. Gearbeitet wird jetzt mehrmals in der Woche in einer Frühschicht bis Mittag, dann kommt nachmittags ein neues Vierer-Team. Zur ersten Schicht an der Presse gehörte heuer Fritz Heindl und Josef Mittermeier. Hanna Daumoser und Marianne Sperr sorgten für das Abfüllen.

1977 wurde vom Verein eine erste Handpresse angeschafft und später bei der Familie Windshuber in Semmelhub ab 2002 mit einer hydraulischen Doppelpackpresse (400 Liter pro Stunde) gearbeitet. Damit wurde das Saftpressen auch außerhalb des Vereind interessant. Der Ehrenvorsitzende Georg Loidl sah damals eine große Nachfrage nach heimischen Äpfel ohne Chemie und Obstsaft aus regionaler Herkunft kommen. Trotz Bedenken schaffte er es, seine Mitglieder zu überzeugen, und eines eigenes Vereinsheim samt einer professionellen Obstpressanlage zu bauen. Ab 2009 startete das Projekt dann im neuen, rund 485 000 Euro teuren Heim. Es wurde zur absoluten Erfolgsstory. Loidl hat es auch geschafft, einen heimischen Apfelmarkt beim beliebten Gartlermarkt (3. Oktober) und eine eigene St. Wolfganger Apfelkönigin zu etablieren. Das Vorstandsteam um Nachfolger Rudi Brand führt das Erbe Loidl erfolgreich weiter.

Heindl gehört zu den Routiniers und ist seit zwölf Jahren im Press-Team. Er beherrscht die angeschaffte Heumesser Bandobstpresse. „Am Anfang hod’s scho g’facket“, erinnerte er sich. Die Presse sei dann nach eigenen Vorschlägen immer wieder „optimiert“ worden und laufe inzwischen „völlig rund“. Das Obst wird zunächst in einen Waschbehälter gekippt und läuft von dort in einen Muser. Die Maische fällt dann auf die Presse und wird zwischen zwei breiten Gummibändern, die über mehrere Rollen laufen, kontinuierlich gepresst. Das Pressverfahren ermöglicht es auch Trauben zu verarbeiten, was aber aufwändiger sei. Der Saft wird in einen der drei leeren Bottiche gepumpt. So erhält jeder nur seinen Saft, der vom Nebenraum abgesaugt, erhitzt und haltbar gemacht und in praktische Fünf- oder Zehn-Liter-Beutel samt Box gefüllt wird.

Je härter der Apfel sei, desto besser, sagte Heindl. Das gebe „besseren Saft“, daher sein Tipp die Äpfel nicht überreif pflücken. Rund 600 bis 800 Liter Saft quetscht die Anlage pro Stunde aus dem Pressgut. „Wir haben heuer narrisch fui Obst. Es tragen in der vereinseigenen Streuobstwiese sogar Bäume, die die letzten Jahre überhaupt nicht getragen haben“, berichtete Brand. Die Bäume werfen viel ab und sich selber zu schützen, das sei aber „nicht das Beste was jetzt kommt“. Das außergewöhnliche Wetter habe „die Obsternte um 14 Tage nach vorne verlegt“. Daher habe man reagiert und die Obstpressanlage ebenfalls zwei Wochen früher als sonst in Betrieb genommen. „Optimisten glauben, wird könnten heuer die 300 000 Liter-Marke Saft schaffen“, meinte Brand. Man sei aber „nicht mehr der Einzige, aber der einzige Verein im Landkreis, der so eine große Presse hat“.

Der größte Ertrag bisher waren 2011 rund 295 000 Liter. An insgesamt 44 Press-Tagen wurde damals eine Obstmenge verarbeitet, die etwa 40 Lastzügen á zehn Tonnen entsprachen. Begeistert von den St. Wolfganger Gartlern ist Stammkunde Werner Schedl aus Markt Schwaben. Auch er war heuer bei den ersten Kunden dabei mit mehreren Zentnern seiner Graf von Oldenburg-Äpfel. „Seit zehn Jahren komm i immer wieder rüber. Das klapp immer alles super.“ Und Burgi Lohmeier meint: „Es lafft guad“. Sie macht die Termine zur Anmeldung unter Telefon (01 72) 4 95 54 76 von Dienstag bis Freitag, 9 bis 11 Uhr und 17.30 bis 19 Uhr. Auch Tresterabnehmer können sich melden.