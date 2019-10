Ochsentour auf dem Wegins Paradies

Wer hätte das gedacht? Der Verkehrslärm durch die A94 nervt viele Dorfener. Und das ist nicht der einzige Ärger mit der Isentalautobahn, zeigt Redakteur Anton Renner in seinem Wochenkommentar auf.

Er hat schon eine „Ochsentour“ hinter sich, weiß, dass das Leben kein „Zuckerschlecken“ ist, hat mit „Sündenbockerei“ nach Schuldigen gesucht, ist „Ausmisten“ gegangen. Seit neuestem ist er auf der Suche nach dem „Paradies“. So heißen die bekanntesten Bühnenprogramme, die der Dorfener Kabarettist Alfred Mittermeier bisher gespielt hat. Seit Dienstag weiß Mittermeier zumindest eines sicher: Das Paradies ist nicht mehr in Watzling, wo er wohnt. Den der Dorfener hat jetzt die Isentalautobahn vor der Tür. Und so war der erste Post des Gaudiburschen nach der A 94-Eröffnung auf seiner Facebookseite auch wenig lustig: „Ich habe unfreiwillig eine etwa zehnminütige Fahrzeitersparnis in Richtung München gegen einen 24 Stunden Tinnitus getauscht.“

Dem Wahnsinn nahe

Mittermeier ist aber nicht der einzige, den die Isentalautobahn in den Wahnsinn treiben könnte. Im Internet finden sich seit einigen Tagen aberdutzende Beiträge von Dorfenern, denen der Verkehrslärm durch die Autobahn zu schaffen macht. Dabei konnten es in den vergangenen Jahre viele gar nicht erwarten, bis endlich der Verkehr rollt auf der A 94.

Jetzt rollt er – und wie! Und während die Blechlawine Richtung München und Mühldorf flott dahinfließt, schauen diejenigen, die auf der Ausfahrt Dorfen abfahren, buchstäblich in die Röhre – sprich in den Auspuff des Vordermannes. Denn wegen der Ampelanlage an der B 15 gehören Staus jetzt zum Alltagsbild. Und so spart der geneigte Autobahn-Fan zwischen Pastetten und Dorfen jetzt zwar zehn Minuten Fahrzeit ein, um dann durch Dorfen 25 Minuten im Stau zu stehen. Nicht schlecht in Zeiten der Klimadebatte!

Genervt von der Jammerei

Und wie es nicht anders zu erwarten war, spaltet die A 94 auch nach der Fertigstellung weiter die Menschen. Denn es gibt nicht wenige, die auf die „Jammerei“ wegen des Lärms richtig sauer reagieren. „Geht’s zu Fuß“, wird gefordert, „Oh Mann, dann buddelt euch doch ein Loch. Lauter mimimi“ und „Armes Dorfen, das man sich über alles aufregen muss . . .“ Und es gibt für die „Jammerer“ sogar Tipps gegen den Frust: „Schalt doch mal am Radio auf ‚Absolut Relax‘ um und schnauf oamoi durch“ . . .

Gut, jedem das Seine. Das gilt auch für Ministerpräsident Markus Söder, der ganz andere Gedankengänge hat. „Wir haben den Umweltschutz erfunden“, sagte er jüngst in einem Interview mit der „BamS“. Die wahre Umweltpartei sei die CSU, nicht die Grünen, tönte Söder, für den die Grünen ohnehin nur „eine Schönwetterpartei“ sind. Und während des Interviews kam ihm vielleicht doch kurz die A 94 in den Sinn, als der Ministerpräsident sagte: „Aber wir sind in den vergangenen Jahren in der Umweltpolitik ein wenig verstaubt geworden. Jetzt schütteln wir das ab und hervor kommt das Urmotiv der CSU: die Bewahrung der Schöpfung.“ Angesichts des von der CSU zu verantwortenden Betonfetischismus im Isental durch die A 94 bleibt da eigentlich nur eines zu sagen: Amen.