Oefele siegt vor Gericht

„Die Partei“-Kreisvorsitzender darf „Erdinger Patrioten“ als rechtsradikale Gruppe bezeichnen

Dorfen – Die „Erdinger Patrioten“ hatten Anfang des Jahres den 23-jährigen Kalle Oefele, Kreisvorsitzender der Satire-Partei „Die Partei“, wegen übler Nachrede angezeigt, weil er sie öffentlich als „rechtsradikale Gruppe“ bezeichnet hatte. Aber nun ist es amtlich: Die Staatsanwaltschaft Landshut hat das Verfahren eingestellt,

Die Montagsspaziergänger waren Oefele und seinen Parteigenossen schon lange ein Dorn im Auge. Insbesondere der AfD-Ableger die „Erdinger Patrioten“, die bei den unangemeldeten Corona-Demos in Erding seit Monaten gerne vorneweg marschieren.

Kurz vor Weihnachten kam es zum Eklat: In einer Pressemitteilung prangerte Oefele die Gesinnung der „Patrioten“ an. Auch sah der 23-jährende Student aus Dorfen eine offensichtliche Verbindung zwischen den „Erdinger Patrioten“ und dem einschlägigen Telegram-Chat „Erdinger Freiheitsforum“. Er schrieb, dass ein Chat-Administrator „auf seinem Profilbild mit dem Faschisten Bernd Höcke vor einem Banner der Erdinger Patrioten posiert“ – womit er natürlich Björn Höcke meinte, diesen aber bewusst und als satirischen Running Gag beim falschen Vornamen nannte.

Gleich im neuen Jahr habe sich gezeigt, dass die „Erdinger Patrioten“ keinen Humor haben, findet Oefele. Sie zeigten den jungen Politiker wegen Verleumdung an. Darauf legte dieser in einer weiteren Pressemitteilung im März noch einmal nach. Darin führte er weitere Aspekte an, wie es zu seiner Bewertung der „AfD-Vorfeldorganisation mit Nähe zum völkisch-nationalistischem Flügel“ kam. Unter anderem deshalb: „Auf der Webseite des Vereins werden weiterführende Links zur angeblichen QAnon-Verschwörung, zum rechtsradikalen Compact-Magazin und weiteren einschlägigen Seiten empfohlen.“ Deshalb sei es für ihn klar: „So etwas nenne ich eine rechtsradikale Gruppe, keine Frage.“ Zudem seien bei den Spaziergängen seiner Meinung nach „die größten Verschwörungstheoretiker“ unter sich.

Kurz vor Ostern kam nun der amtliche Bescheid: Das Verfahren wurde eingestellt. „Die Staatsanwaltschaft in Landshut hatte zudem eine Einschätzung der Kripo in Erding eingeholt“, erzählt Oefele, dessen Anwalt Akteneinsicht beantragt hatte. „Ich finde es ein klares Zeichen, dass die Staatsanwaltschaft keine Zweifel daran hat, dass ,rechtsradikale Gruppe’ eine korrekte Zuschreibung ist“, interpretiert er.

Oefele bat die Erdinger „Patrioten“ ironisch um Entschuldigung. Es tue ihm „furchtbar leid, ich dachte, dass die ,Erdinger Patrioten’ und AfDler sich durch diese Bezeichnung gelobt und bestärkt fühlen“. Ohne Ironie ergänzt er, es sei „bezeichnend, dass die ,Erdinger Patrioten’ so auf ihrer Meinungsfreiheit beharren, aber unerwünschte Kritik mit einer Anzeige beantworten“.

Er und seine Freunde werden sich jedoch nicht einschüchtern lassen. „Wir werden auch weiterhin Rassisten benennen, rechter Hetze entgegentreten und klare Kante gegen Rechts zeigen“, verspricht er. Schon mehrmals habe er probiert, mit den Montagsspaziergängern ins Gespräch zu kommen, erzählt Oefele. Er habe versucht, die Argumente der Verschwörungstheoretiker mit Fakten aus seriösen Medien zu widerlegen: „Keine Chance – es hieß nur Lügenpresse.“

Dass der Zulauf bei den Demos mittlerweile immer weiter schrumpft, freut Oefele natürlich tierisch. Seiner Meinung nach gehen jetzt nur noch die „Hardcore-Demonstranten“ auf die Straße, darunter freilich die „Erdiger Patrioten“. Gleichwohl hätte er auch einen Gerichtsprozess nicht gescheut. „Ich hätte gerne getestet, wie die sich da rausgeredet hätten.“