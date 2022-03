Oggi-Wirtin plant ein Pavillon-Café auf dem Unteren Markt

Von: Timo Aichele

Abschied: Sonja Jarosch (M.) mit Tochter Larissa (r.) und Mitarbeiterin Cintia Paul am letzten Tag in dem Café, das sie in elf Jahren groß gemacht hatten. © privat

Nach dem Aus im beliebten Café Oggi hat Wirtin Sonja Jarosch neue Pläne für die Dorfener Innenstadt: ein Pavillon-Café.

Dorfen – Das Café Oggi ist Geschichte, und Wirtin Sonja Jarosch hat neue Pläne für die Dorfener Innenstadt. Sie will auf dem Unteren Marktplatz einen Café-Pavillon errichten. Die Stadt Dorfen hat die 51-jährige Schwindeggerin schon auf ihrer Seite, der Bauausschuss billigte den Antrag bei nur einer Gegenstimme. Nun liegt das Vorhaben beim Landratsamt.

Vor allem die Zustimmung des Landesamts für Denkmalpflege könnte in der historischen Altstadt noch zum Problem werden. „Die Behörde ist berühmt berüchtigt. Da kann’s durchaus sein, dass wir da noch erhebliche Widerstände haben“, deutete Bauamtsleiter Franz Wandinger an, ohne das Amt konkret zu nennen.

Nach dem Bauantrag soll ein neun auf knapp sieben Meter großer Pavillon ganz im Osten des Unteren Markts entstehen, direkt am Brunnen beim Altöttinger Tor und neben Kosta’s Tagescafé. Der vorläufige Plan zeigt einen Kubus mit Holz-, Stahl- und Glaselementen sowie ein paar Tischen davor. „Der Standort weiter westlich ist von der Stadtplanerin negativ bewertet worden“, berichtete Wandinger. Der Pavillon wäre zu nah an der Kirche und am geplanten Wasserspiel gewesen.

Jarosch hatte das Oggi in den vergangenen elf Jahren zu einer beliebten Adresse gemacht, doch nun wurde der Pachtvertrag nicht verlängert. In dem Café im Wailtl-Anwesen macht sie bereits der nächste Wirt bereit. Tobi Maier ist mitten im Umbau für seine Bar Amore (Bericht folgt). Der Abschied vom Oggi ist für Jarosch derweil bitter gewesen. „Auch für meine Tochter, sie hat so viel Elan ins Oggi gesteckt.“

Aufbruch: So ähnlich könnte der Café-Pavillon am Unteren Markt aussehen. Drinnen würden ein paar Tische Platz finden, draußen wären die Sitzgelegenheiten am Brunnen und nahe von Bäumen gelegen. © Stadt Dorfen

„Zuerst hat man Existenzängste wegen Corona, dann das“, sagt die Gastronomin, die als staatlich geprüfte Speiseisherstellerin schon vorher im Café Venezia am Rathausplatz schon alles selber hergestellt hatte. Parallel betrieb sie zeitweilig mit ihrer Mutter den Schwimmbad-Kiosk.

Jarosch ist leidenschaftliche Gastronomin und hofft nun sehr auf Grünes Licht für ihr Pavillon-Café. Der Name würde wohl wieder etwas mit Oggi werden. Ihre fast 20-jährige Tochter Larissa, die in München eine Konditorlehre absolviert hat, werde mit einsteigen. Nachdem in Dorfen nichts anderes frei sei, setzt Jarosch nun voll auf den Unteren Markt: „Ich habe keinen Plan B.“

Ein mögliches Hindernis wurde schon im Bauausschuss ausdiskutiert. „Wir haben wie so oft ein Stellplatzproblem“, sagte Bauamtsleiter Wandinger. Durch den Café-Pavillon würden fünf bis sieben Parkplätze verloren gehen. Zusätzlich müssen für eine Gastronomie in dieser Größenordnung drei Stellplätze nachgewiesen werden – was natürlich mitten in der Stadt unmöglich ist. Also entspann sich im Ausschuss die Debatte über Ablöse oder gar Befreiungen.

Der von der Stadt beauftragte City-Manager, Professor Joachim Vossen, sei begeistert, berichtete der Bauamtsleiter. „Das Café bringt dem Einzelhandel mehr als der Parkplatz“, zitierte Wandinger den Professor. Die Ablöse eines Stellplatzes kostet 6100 Euro. Die Stadt könne alle drei berechnen, oder eine Kompromisslösung finden, schilderte der Rathausmitarbeiter.

Michaela Meister (SPD) und Gerry Forstmaier (GAL) betonten die Belebung der Innenstadt durch ein weiteres Café. Ebenso Vize-Bürgermeister Ludwig Rudolf (CSU). „Wir schwärmen ja alle von den Plätzen in Spanien oder Italien“, meinte er.

Seine Fraktionskollegin Sabine Berger widersprach. Als „Vertreterin des Außenbereichs“ sehe sie die Streichung weiterer Stellplätze kritisch. Sie sei nun zwei Jahre im Stadtrat, in dieser Zeitseien etwa 20 Parkplätze abgeschafft worden. Bevor es so weitergehe, müsse auf dem Volksfestparkplatz Ordnung geschaffen, Dauerparker auf der Fläche am Heimatmuseum verschwinden und in der Stadt die Höchstparkdauer heruntergesetzt werden.

„Die Stelle ist perfekt, das Konzept ist schlüssig, und es gehört Mut dazu, das zu tun“, plädierte dagegen Martin Bachmaier (CSU) für das Café. Michael Oberhofer (CSU) beantragte die Ablöse von zwei Stellplätzen. Das nahm das Gremium schließlich auch mit 7:4 Stimmen an, während der Antrag von Martin Heilmeier (LDW), die Ablöse für alle drei Plätze zu verlangen, 3:8 durchfiel.