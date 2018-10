Ohne Telekom: Der Dorfener Weg ins Turbo-Internet

Alle weißen Flecken im Gemeindegebiet Dorfen sollen durch die Breitbandoffensive von Bund und Freistaat erschlossen werden. Damit soll jedem Anwesen ein schneller Internetanschluss mit 50 Megabit pro Sekunde zur Verfügung stehen.

Dorfen/Schwindkirchen– Am Freitagmittag gaben Planer sowie Vertreter des Bundes, Freistaats, der Stadt, der Stadtwerke Dorfen und der Tiefbaufirma mit einem symbolischen Spatenstich in Schwindkirchen den Startschuss für das 8,5 Millionen Euro teure Projekt.

Erste Kunden können voraussichtlich schon im März 2019 ans schnelle Internet angeschlossen werden, stellte Stadtwerke-Geschäftsführer Klaus Steiner in Aussicht. Der städtische Energieversorger wird auch Betreiber des neuen Glasfasernetzes. Das Projekt entsteht in Kooperation von Stadt und Stadtwerken. Die Kommune wird Eigentümer des Netzes und verpachtet es an die Stadtwerke.

Vize-Bürgermeister Günther Drobilitsch sagte, Ziel des Breitbandausbaus sei „die Versorgung aller Haushalte, Betriebe und Einrichtungen als eine wichtige infrastrukturelle Maßnahme“. Ohne finanzielle Unterstützung von Bund und Freistaat sei das Vorhaben nicht möglich. Die Stadt selbst investiere 2,5 Millionen Euro. In zehn Abschnitten soll der Netzausbau umgesetzt werden. Als verlässlichen Partner habe man die eigenen Stadtwerke gewonnen, die den operativen Betrieb des Netzes sicherstellten, so Drobilitsch.

Die CSU-Landtagsabgeordnete Ulrike Scharf sah die Breitband-Erschließung als „wichtiges Zukunftsthema“. Hohe staatliche Zuschüsse sollen den Ausbau vorantreiben. Bayern sei „auf einem guten Weg, hat aber noch Nachholbedarf“. Der Freistaat unterstützt Dorfens Breitbandvorhaben mit 1,9 Millionen Euro.

Vize-Landrat Jakob Schwimmer lobte, dass die Stadt Dorfen „den Weg ohne Telekom geht“. Auftragsvergaben in jüngster Zeit hätten gezeigt, „dass dieser Konzern ganz kräftig zulangt“. Wenn man sehe, dass Dorfen riskiere, so ein Projekt umzusetzen, „dann nötigt einem das Respekt ab“.

Verena Scharf als Vertreterin des Bundes (Projektträger atene KOM) begleitet das Projekt. Es werde vom Bund mit 5,97 Millionen Euro gefördert und liege damit in Bayern „unter den Top Ten“. Ziel seien eine flächendeckende Grundversorgung mit mindesten 30 MBit/Sekunde, was ein Standortfaktor für Bürger und Unternehmen sei.

Der Stadtwerke-Chef ist sich sicher, die Breitbanderschließung werde „ganz entscheidend zu einheitlichen Lebensverhältnissen zwischen Stadt und Land beitragen“. Breitband sei „Daseinsfürsorge“. Und bereits heute könne jeder online beim Glasfaser Check der Stadtwerke (www.stadtwerke-dorfen) prüfen, ob er ins Fördergebiet falle. prä