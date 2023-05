Olympiade am Vatertag: Masskrugstemmen und Rodeo-Reiten

Von: Michaele Heske

Rodeo-Ritt kurz vor der Hochzeit: Alfred Blattenberger (r.) aus Erding feierte an Vatertag seinen Junggesellenabschied im Tonwerk in Dorfen. Andreas Wagner (M.), Co-Chef im Tonwerk, und Mitarbeiterin Hanna Pfeuffer freuten sich über das rege Treiben. © Michaele Heske

Dorfen – Der Vatertag sei mittlerweile zum Feiertag für alle Männer geworden, egal ob sie Kinder haben oder Singles sind, meinte Andreas Wagner, Co-Chef im Tonwerk. Viele fesche Burschen in Lederhosen saßen deshalb an Christi Himmelfahrt schon vormittags im Biergarten auf dem ehemaligen Meindl-Areal. Weißwurst und Weißbier gehörten hier zum Männertag, ebenso wie die Coversongs von „Bernie the Busdriver“ aus Dorfen.

„Wir sind ja alle beruflich stark eingespannt, an den Wochenenden ist man dann meistens mit der Familie unterwegs, da genießen wir heute mal so richtig die Auszeit, feiern nur mit den Kumpels“, sagte Bastian Gruber aus Taufkirchen, Vater von zwei Töchtern.

Mittags konnten dann alle Männer zeigen, wie viel Kraft tatsächlich in ihnen steckt: Masskrug-Stemmen, Armdrücken und Rodeo-Reiten waren einige der Disziplinen bei der Vatertags-Olympiade, an der sich die Männer im Biergarten unter viel Gejohle eifrig beteiligten.

Auch Alfred Blattenberger aus Erding packte beim Rodeo den Stier bei den Hörnern. Seine Freunde hatten den Erdinger an Himmelfahrt zum Junggesellenabschied ins Tonwerk entführt, am 10. Juni wird er den Bund fürs Lebens schließen. „Meine Tochter ist 14 Monate alt“, legitimierte er sich stolz als Papa.

Nach dem Vatertag geht die Party weiter. „Nicht nur die Stadt Dorfen feiert 1250. Jubiläum, das Tonwerk wird 1250 Tage alt“, erklärte Co-Manager Maier. „Bei unserem Frühlingsfest geben wir 1250 Freibiere aus, über fünf Tage verteilt.“ Höhepunkt der Festivitäten in Orlfing ist allerdings der Familientag am Sonntag. mhe