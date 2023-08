Oper im Schwimmbad

Von: Michaele Heske

Teilen

Proben in Oberdorfen für die Oper (v. l.): Regisseur Andreas Wiedermann, Ernst Bartmann, Aylin Kaip, die auch beim Faust für Kostüme und Bühnenbild verantwortlich zeichnete, Robson Tavares, Johanna Schumertl und Caroline Ritter. © Michaele heske

Bartmann und Wiedermann inszenieren „Queen Poppea“. Premiere ist am 26. August im Müllerschen Volksbad, ganz nach den Vorgaben der Opera Incognita: Außergewöhnliche Werke an ganz besonderen Orten.

Dorfen/München – Ernst Bartmanns und Andreas Wiedermanns Schaffenskraft ist ungebremst. Vor gut sechs Wochen ist der letzte Vorhang von „Faust in Dorfen“ gefallen, für dessen Inszenierung in der Innenstadt das Duo verantwortlich war, da powern die beiden gleich wieder los: „Queen Poppea“ heißt ihr neues Stück. Am Wochenende hat die Oper in der Damenschwimmhalle des Müllerschen Volksbads in München Premiere. Mit dabei sind wieder viele Sänger und Musiker aus der Isenstadt. Die Heimatzeitung war bei den Proben in Oberdorfen.

„She’s a Killer Queen“, sang Freddie Mercury – einer der erfolgreichsten Songs von Queen. Kirchenmusiker Bartmann adaptiert das Lied jetzt, setzt den Hit in das antike Rom, wo Kaiser Nero regiert. Während seiner Herrschschaft wurden Christen verfolgt, und angeblich ließ er auch seine Stadt in Flammen aufgehen. Hier versucht gerade die Prostituierte Poppea zur Kaiserin aufzusteigen und geht über Leichen.

Was dem Dorfener Kirchenmusiker spielend gelingt: Große Hymnen unserer Zeit mit dem frühbarocken Meisterwerk „Die Krönung der Poppea“ von Claudio Monteverdi zu einem Opernspektakel zu arrangieren. Bis zur Hochzeit von Nero und Poppea wird viel gesungen, geflirtet, viel gelitten. Und natürlich philosophiert, denn Korruption, Intrige und Populismus regieren das Land.

Gott Amor, den Johanna Schumertl singt, hat dabei das wichtigste Business. Einerseits muss er Poppea verkuppeln, andererseits zeigen, dass seine Rolle weitaus wichtiger ist, als die der Tugend.“ Amor ist eine schillernde Figur, weder weiblich noch männlich – eine Herausforderung für jede Sopranistin“, findet Schumertl, die schon öfters im Ensemble der Opera Incognita mitwirkte, aber erstmals als Solistin auftritt. Die Sängerin aus Inning hat Kirchenmusik in München studiert, jetzt macht sie mit Gesang an der Akademie in Straßburg weiter.

Das Volksbad als Aufführungsort entspreche dabei ganz den Vorgaben der Opera Incognita, sagt sie: „Außergewöhnliche Werke an ganz besonderen Orten.“ Und Bartmann ergänzt: „Wasser hat zudem eine starke Symbolkraft: „In dem Stück geht es ja vorwiegend um die Untiefen des Lebens.“

Die Story könnte auch heute spielen: „Das stetige Erlöschen kultureller Werte oder das Verhallen konstruktiver Weltmodelle in den Echokammern des Kapitalismus werden ebenso thematisiert wie unsere Sucht nach der Existenz auf permanenter Benutzeroberfläche“, so Bartmann. Die Sänger, viele kommen aus Dorfen, würden die ganze Oper tragen.

„Der Chor bietet seit Jahren das Kontinuum, ein fester Stamm, der schon bei vielen Auftritten dabei war“, erklärt Martin Holzner, Vorsitzender des Freundeskreises Opera Incognita, der die Bassstimme singt. Sein Lieblingssong von Queen: „I’m Going Slightly Mad“ („Ich werde etwas verrückt“), ein Lied, das der Dorfener vorher nicht kannte. „Passt irgendwie gut zu Nero.“

Nach der Faust-Inszenierung in Dorfen, steht als nächstes „Paulus“ mit dem Kirchenchor auf dem Programm, der Beitrag des Cäcilienvereins zum Stadtjubiläum. Zum Jahreswechsel kommt noch die Operette „Fledermaus“ in den Jakobmayer-Saal. „Man bekommt ja so viel zurück, das gibt mir natürlich sehr Kraft.“

Premiere

am Samstag 26. August, weitere Vorstellungen: 31. August, 1., 2., 6., 8., 14. und 16. September, Beginn 19.30 Uhr, Müllersches Volksbad Damenschwimmhalle in München.