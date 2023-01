„Absolut anarchisch“

Von: Michaele Heske

Blankes Entsetzen: Fritz steht oben an der Brüstung und droht herunterzufallen. © Birgit Lang

Das Ensemble der Opera Incognita zündete an Silvester ein Feuerwerk an beschwingten Melodien.

Dorfen – Die rund 250 Zuschauer im Jakobmayer-Saal kamen jedenfalls kaum zu Atem, so rasant krachten die Pointen. Denn die „Großherzogin von Gerolstein“ von Jaques Offenbach ist eine vergnüglich-turbulente Operette mit völlig durchgeknallten Figuren. Einerseits eine schrille Liebeskomödie voller Irrungen und Wirrungen, andererseits aber auch eine bitterböse Militärsatire.

Die irre Ensemblenummer gleich zu Beginn der absurden Bühnenshow versetzt das Publikum sofort in Champagnerlaune: „Piff Paff Puff und Tataratatumm“, da tanzen nicht nur General Bumm und Baron Puck, sondern auch der Chor der Soldaten. Das Corps, bei dem ausschließlich Dorfener Sänger repetieren, verspottet dabei das ganze militärische Brimborium.

Da ist Fritz, ein gemeiner Soldat. Dieser wird zum General von und zu auf Fritzenshausen befördert – einzig und allein, weil sich die Großherzogin von Gerolstein in ihn verknallt. Robert Gregor Kühn, alias Fritz, zieht nun in den Krieg und gewinnt freilich die Schlacht, bei der sich der fiktive Gegner kampflos nach durchzechter Nacht ergibt. Dieses Szenario ist freilich nicht im Sinne von Baron Puck, großartig gespielt von Bariton Konstantin Riedl aus Dorfen. Er verbündet sich mit General Bumm (Manuel Kundiger). „Möge die Macht mit uns sein“, hoffen die beiden Spezl, deren Ziel es ist, die Großherzogin mit Prinz Paul (Florian Dengler) zu verkuppeln: Der Dandy mit Ray-Ban-Sonnenbrille und hellrosa Anzug erinnert irgendwie ein bisschen an John Travolta.

Mal in pinkfarbenem Mantel, dann wieder als sexy Vamp in schwarzem Abendkleid, setzt Mezzosopranistin Frauke Mayer als Großherzogin von Gerolstein dieser Vorstellung die Krone auf. Sie versucht Fritzens Liebe zu gewinnen, der wiederum mit dem Bauernmädchen Wanda (Franziska Zwink) verlobt ist. Weil der Kriegsheld ihre Avancen nicht erwidert, sinnt sie auf Rache, inszeniert ein Mordkomplott mit Bumm, Puck und Paul.

Am Ende aber, und das arbeitet Mayer fantastisch heraus, bekennt sich die Großherzogin zu ihrer unzerstörbaren Lust am Leben und zähmt nicht nur ihre eigenen, sondern auch die Rachegefühle aller anderen. Jeder bekommt, wen er verdient. Die Korken knallen, und die Gerolsteinerin tanzt total beschwipst im Hochzeitskleid auf dem Tisch.

„Absolut anarchisch – da wird vor nichts zurückgeschreckt“, sagt der musikalische Leiter Ernst Bartmann, der zusammen mit Intendant Andreas Wiedermann die Operette von Offenbach auf die Bühne brachte.

Zuschauerin Hannah Wastlhuber (22) sagte nach der Vorstellung: „Total schräg, das passt zum Jahreswechsel.“ Stellvertretend für das Publikum, das lang anhaltend applaudierte, ergänzte Alex Steinbach (28): „Schon stark, was hier im Jakobmayer auf die Bühne gebracht wird.“

Weitere Vorstellungen:

5. und 6. Januar, 20 Uhr, im Jakobmayer-Saal in Dorfen.