Optimisten unter freiem Himmel

Preview im Tonwerk

Von Michaele Heske

Trotz Regen halten der Filmemacher Franz Xaver Gernstl und sein Sohn an der Freiluft-Film-Preview im Tonwerk fest. Die Wittmann-Brüder verraten dabei ihre neuen Pläne.

Dorfen – Franz Xaver Gernstl ist wohl eines der bekanntesten Gesichter im Bayerischen Fernsehen. Der Mann steht für viele Formate mal vor, mal hinter der Kamera, etwa bei den „Lebenslinien“ oder der „Landfrauenküche“. Seit 40 Jahren ist der Dokumentarfilmer mit seiner Crew nicht nur in Bayern, sondern in der ganzen Welt unterwegs – am Sonntagabend führte ihn die Tour direkt ins Tonwerk nach Dorfen.

Trotz Wind und Regen lief im Freiluftkino auf dem Meindl-Areal die Preview seines neuen Films „Gernstls Reisen – auf der Suche nach irgendwas“, der im Oktober in die Kinos kommt. Gut 80 Zuschauer trotzten Wind und Wetter. Eingemummelt in Decken, geschützt durch Regencapes ließen sie sich von dem Roadmovie mitreißen. Gas geben und auf und davon, davon träumt man hin und wieder. Denn wer war noch nicht in der Situation, dass es hint’ höher wird wie vorn? Am liebsten würde man alles hinschmeißen und einfach das Weite suchen. Nur raus aus dem Alltagstrott, der längst zum Hamsterrad geworden ist.

Wie das funktionieren kann, machten vor über drei Jahren die Brüder Julian (30) und Thomas Wittmann (27) vor, als sie mit dem Moped durch Amerika fuhren, dabei ihren ersten Film „Ausgrissn“ drehten. Inspiriert wurden sie dabei von Gernstls Sendung „Gernstl unterwegs“. „Mein Bruder und ich sind schon ein bisschen wie Gernstl – nur in jung“ meint Thomas Wittmann.

Umso größer war die Freude bei den Wittmann-Brüdern, die in diesem Sommer das Freilichtkino im Tonwerk gemanagt haben, dass ausgerechnet ihr großes Vorbild hier seinen neuen Streifen vorab präsentiert hat.

Seit 1983 fährt Franz Xaver Gernstl mit seinen Kollegen HP Fischer und Stefan Ravasz durch die Welt, immer auf der Suche nach … ja, was eigentlich? Das wissen sie selbst nicht so genau, sie lassen sich überraschen. Der Zufall entscheidet, wem sie begegnen. Im Laufe der vier Jahrzehnte haben sie schräge Typen kennengelernt, mutige Frauen, Eigenbrötler, Alltagsphilosophen und Lebenskünstlerinnen. Und sich von ihnen erzählen lassen, was sie glücklich macht. „Es ist schon eine ganz besondere Kunst, einerseits das Beste aus 40 Jahren Filmmaterial herauszuholen, andererseits die Szenen so zu schneiden, dass 88 Minuten spannende Unterhaltung daraus werden“, findet Thomas Wittmann. Besonders fasziniert habe ihn dabei die Geschichte eines Schweizers, der ausgestiegen ist und in Indien auf der Straße gelebt hat. Ohne Luxus. „Wir brauchen gar nicht so viel, um das Leben zu genießen, das ist eine ganz spannende Message“, lautet sein Fazit.

Fast überall auf der Welt war Gernstl schon. Nur noch nicht in Chicago, verriet der Filmemacher dem Publikum im Tonwerk vor dem Filmstart. Gernstl sei ein hiesiger, ein Oberbayer aus dem Chiemgau, der vollkommen in sich ruhe, beschreibt Thomas Wittmann sein Idol, das auch er bis dato nur von der Mattscheibe kannte: „Ein Original, bodenständig und bescheiden.“

Der Film warf auch einen Blick hinter die Kulissen: Die Macher verraten in ihrer Dokumentation, worüber sie sich in die Haare kriegen und was sie auf ihren Reisen übers Leben herausgefunden haben. Etwa, dass Freundschaft wichtig ist, oder eben viel Optimismus.

Auch Julian und Thomas Wittmann nehmen schon bald ein neues Projekt in Angriff. „Wir werden einen 82-jährigen Weltumsegler aus dem Bayerischen Wald begleiten“, verrät er. Hier geht es wieder, ähnlich wie bei den Protagonisten von Gernstl, um einen Lebenskünstler. Vielleicht zeugt es ja auch von einem gewissen Savoir-vivre, dass die Preview am Sonntagabend nicht Stunden vorher abgesagt wurde. Denn mal ehrlich, wer tut sich 88 Filmminuten unter freiem Himmel bei diesem Wetter an? Doch just um 21 Uhr, kurz vor Filmstart, hörte es auf zu regnen, der Wind legte sich ein wenig. „Da glaubt man als Lebensoptimist einfach dran“, erklärt Wittmann.