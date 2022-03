Umjubeltes Konzert von Gitarren-Weltstar Pepe Romero

Von: Michaele Heske

Teilen

Gefeierter Virtuose: Pepe Romero im Jakobmayer. © Lang

Gitarren-Weltstar Pepe Romero gibt ein umjubeltes Konzert im Jakobmayer-Saal. Auch privat hat er Bindungen zu Dorfen.

Dorfen – Pepe Romeo spielte schon vor Königen, im Weißen Haus und auch im Vatikan. Der Gitarrist brillierte in den bekanntesten Konzerthäusern – jetzt führte ihn sein Weg in den Jakobmayer. Dort eröffnete der Star der klassischen Gitarre am Samstagabend das 3. Dorfener Saitenfestival und begeisterte die Zuhörer im Saal.

„Eine unglaublich große Ehre, dass dieser virtuose Künstler hier bei uns ist“, sagte Kulturmanagerin Birgitt Binder. Und Vizebürgermeister Ludwig Rudolf ergänzte: „Ein hochkarätiges kulturelles Ereignis und zudem eine kleine Ablenkung in dieser durch Corona und den Ukraine-Krieg belasteten Zeit“, so der Kulturreferent und Konzertbesucher.

Der spanische Gitarrist wurde an diesem Abend für seine unglaubliche Virtuosität gefeiert. Michael Alberty etwa kam extra aus dem schwäbischen Backnang, nahe Stuttgart, angereist, um den fast 78-Jährigen zu erleben. „Ich bewundere Romeros Technik, seine unglaubliche Fingerfertigkeit.“

Auch Kreismusikschulleiter Peter Hackel war hin und weg. „Pepe Romero spielt mit sehr viel Liebe, er ist mit der Seele dabei.“ Das Konzert habe ihn zutiefst berührt: „Mit 15 Jahren habe ich von meiner Tante eine Platte von Pepe Romero bekommen – und sie rauf und runter gehört“, erzählt er. Romero sei ein Spezialist für spanische Musik und ein Vorbild für Hackel: „Musik ist mehr als Tempo, und ich wünsche mir, dass ich in dem Alter noch mit so viel Freude Gitarre spielen werde.“

Romero ist nicht das erste Mal in der Isenstadt. Er war schon öfters privat da, denn ihn verbindet eine langjährige Freundschaft zum Dorfener Gitarrenbauer Edmund Blöchinger und dessen Sohn Florian David, ebenfalls Gitarrenbauer und Gitarrist. Für die „magnificent guitar“ auf der er hier in Dorfen gerade spiele, danke er „Edi“, und Romero erzählt dem Publikum, dass er Pate von dessen Tochter Luisa sei.

Außerdem hat Daniel Marx aus Dorfen während seines Studiums in Los Angeles Unterricht bei Romero bekommen, er wurde auch bei seinem ersten eigenen Album von diesem unterstützt. Marx und Binder zeichnen verantwortlich für das Dorfener Saitenfestival, das eigentlich im Mai 2020 in dritter Auflage hätte starten sollen. Daraus wurde coronabedingt nichts.

Auftakt war nun am Samstag das Konzert mit Pepe Romero – weitere Highlights mit Spitzenmusikern folgen in den nächsten Wochen. „Ich wollte mit dem Saitenfestival ein Fest für alle Dorfener Musikliebhaber ins Leben rufen“, begründet Marx, der mittlerweile in der Schweiz als Musiker und Dozent arbeitet, sein Engagement. „Und es ist immer wieder ein guter Grund, in meine Heimatstadt zurückzukommen“, so der Gitarrist, der Gitarre spielt, seit er sieben Jahre alt ist.