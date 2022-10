Pfeifen-Paten für eine Orgel in der Dorfener Marktkirche gesucht

Von: Michaele Heske

Einsatz für die Königin der Instrumente (v. l.): Arnold Holler, Ernst Bartmann, Anna Schmid und Susanne Holzner werben für die Pfeifen-Patenschaften. Meindl-Orgel zu groß für St. Veit © Michaele heske

Der Cäcilienverein in Dorfen startet eine Spendenaktion für eine neue Orgel in der Marktkirche. Spender können für Patenschaften für Pfeifen übernehmen.

Dorfen – Jetzt werden alle Register gezogen: Damit künftig auch in St. Veit mitten in Dorfen bei Konzerten oder Gottesdiensten sakrale Musik durch das Kirchenschiff klingen kann, bietet der Cäcilienverein Maria Dorfen Pfeifen-Patenschaften an. Dadurch wollen die cäcilianischen Freunde der Kirchenmusik den Grundstock für eine neue Orgel legen.

Die Orgel soll nach Vorbildern des italienischen Orgelbaus des 17. Jahrhunderts gestaltet werden. Alle Teile werden von Hand gefertigt: „Das wird eine wertvolle und nachhaltige Arbeit von Meisterhand“, sagt Anna Schmid. Die Kosten von rund 300 000 Euro müssten vorwiegend aus Spenden und Fördergeldern aufgebracht werden. Die Schatzmeisterin des Cäcilienvereins setzt derzeit alle Hebel in Bewegung, um Fördermittel an Land zu ziehen.

Insgesamt soll die Orgel 601 Pfeifen bekommen. Aktuell zeigt das Spendenbarometer knapp 40 000 Euro an. Der Auftrag an den Orgelbauer Christoph Weber aus Landshut kann ab 150 000 Euro erteilt werden.

„Wir brauchen noch Spenden, um das Instrument zu finanzieren“, rechnet Schmid vor. „Wer den Bau der neuen Marktkirchenorgel finanziell unterstützen möchte, kann für eine oder mehrere Orgelpfeifen eine Patenschaft übernehmen“, erklärt sie die Finanzierungsidee. Zwischen 50 Euro und 1000 Euro müssen Interessenten für die Unterstützung spenden, ein Trommelwirbel oder Vogelsang kostet 2000 Euro.

In der Pfarrkirche Maria Dorfen werde vor allem ganz große Musik gespielt, sagt Arnold Holler, Vorsitzender des Cäcilienvereins. In St. Georg in Oberdorfen steht die Meindl-Orgel, die erst im Frühjahr der Pfarrgemeinde vermacht wurde. Sie könne wegen der niedrigen Decke nicht in die Marktkirche eingebaut werden. Also sei hier ein neues Instrument nötig.

„Die Orgel ist die Königin der Instrumente“, sagt Ernst Bartmann, Kirchenmusiker in der katholischen Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Ihr Klang reicht von sanftem Pianissimo bis zu donnerndem Fortissimo und hat an Tiefe und Höhe mehr Umfang, als alle anderen Instrumente.

Diesen wunderbaren Klang bekommt die Orgel durch die vielen verschiedenen Pfeifen, die beim Spielen zum Klingen gebracht werden. „St. Veit hat nach den langjährigen Bauarbeiten wieder ihren Platz als spirituelles Zentrum mitten in Dorfen eingenommen“, erklärt Bartmann: Etwa bei kirchlichen Feiern und Hochzeiten, aber auch bei Meditationen oder Mittagsmusiken. „St. Veit erstrahlt wieder in vollem Glanz – nun soll die Marktkirche auch ein musikalisches Herz erhalten.“

„Eine sehr schöne Idee“, sagt Susanne Holzner, 2. Vorsitzende des Cäcilienvereins über die Patenschaften. „Großeltern können beispielsweise ihrer Pfeife personalisieren und dieser den Namen des Enkels geben.“ Alle Paten werden in einem Buch namentlich erfasst, das in der Orgel aufbewahrt wird.

Die Förderung der Kirchenmusik und des Kirchenchors ist Zweck des Cäcilienvereins, der über 100 Mitglieder zählt. „Kirchenmusik regt zu Empfindungen an, die im heutigen nüchternen Lebensfeld kaum noch angesprochen werden“, sagt Vorsitzender Holler. Er ist überzeugt: „Die Marktkirche ist ein Raum für leise Töne, ein Ort voll Lebensfreude mitten in der Stadt – die neue Orgel wird die Herzen der Menschen tief berühren.“

Musikalischer Vortrag

„Ein Hauch Italien für die Marktkirche“ – so ist ein Vortrag zur neuen Orgel mit Klangbeispielen überschrieben, den Kirchenmusiker Ernst Bartmann am Sonntag, 23. Oktober, um 16 Uhr in der Marktkirche hält.