Plakatmotiv vorgestellt: Opulentes Wimmelbild für Dorfens Faust

Von: Michaele Heske

Kunst für Faust: Anton Empl hat das Plakat für das große Freiluft-Spektakel zum Dorfener Stadtjubiläum entworfen. Darauf sind auch Luftbilder von Marktkirche und Innenstadt zu sehen. © Michaele Heske

Der Dorfener Künstler Anton Empl hat das Plakat für das Faust-Spektakel zum Stadtjubiläum im Sommer entworfen. Die Werbung für die acht Freiluftaufführungen läuft an.

Dorfen – Seit dieser Woche wird plakatiert: Banner, Poster und auch Flyer sollen Besucher zum Freilichttheater „Faust in Dorfen“ im Sommer auf den Unteren Markt ziehen. Das Spektakel zum Stadtjubiläum wird am 16. Juni uraufgeführt und ist danach noch sieben Mal zu erleben. Die Kampagne hat Anton Empl entworfen. Der Dorfener Künstler erklärte bei der Vorstellung das Motiv und seine Intention bei der Gestaltung des Plakats.

Goethes „Faust“ hat Empl in der Schule nicht gelesen, da habe er sich irgendwie drum gedrückt, erzählt der ehemalige Kunstlehrer am Dorfener Gymnasium. Erst vergangenen Sommer, als klar war, dass „Faust in Dorfen“ zur 1250-Jahr-Feier aufgeführt wird, nahm er das gelbe Reclam-Heft in die Hand und vertiefte sich in den spannenden Stoff.

Schnell merkte Empl: „Man muss den Faust gar nicht gelesen haben, man kennt ihn irgendwie doch.“ Schon allein der vielen Zitate wegen: Ob die Gretchenfrage, des Pudels Kern oder „Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein“ – viele bekannte Zitate stammen aus der Feder des Dichterfürsten Goethe.

Mit Begeisterung machte sich Empl ans Werk. Zwischen „Himmel und Hölle“ changiere die Tragödie, und dabei gehe die Reise mitten durch das Leben. Diese Thematik spiegelt sich auch in seinem Plakat wider. „Aus der Ferne soll der Betrachter die Opulenz der Aufführung sehen. In der Mitte des Bildes ist ein heller Wirbel – ein Sog, der einen anzieht, in den man hineinfällt.“ In knallroter Signalfarbe steht „FAUST“ darauf – einfach und schlicht, zumindest auf den ersten Blick.

Bei genauerer Betrachtung entpuppe sich das Plakat allerdings als Wimmelbild, so der Kunstpädagoge. Wer sich darauf einlasse, der erkenne viele Details, darunter Luftaufnahmen der Stadt Dorfen. „Oder links oben schweben die Engel von Hörgersdorf“, beschreibt er. Auch die Landung der Amerikaner auf dem Mond hat Empl darauf verewigt, ebenso wie Kriegsgefechte und als Ambivalent das Symbol der Friedensblumen. „Die Gleichzeitigkeit von Schönem und Schrecklichem müssen wir in unserer Welt aushalten“, sagt Empl.

Er entwarf zunächst Skizzen, später begann er mit der Gestaltung des Bilds. „Ich habe Farbe auf die Leinwand geschüttet, mit Sand, Staub und Holz gearbeitet, auch mit Farbpigmenten experimentiert und Bildfragmente implantiert“, erzählt er. Es gab mehrere Entwürfe, er musste nachbessern: „Bei einer Darstellung dachte ich: Da erschrecken sich die Kinder.“ Doch jetzt sei er mit den Plakaten sehr zufrieden: „Ein Hingucker“, findet er.

Immer wieder komme die Frage auf, was denn der „Faust“ mit Dorfen zu tun habe – zumal Goethe nie in der Isenstadt war, es augenscheinlich keinen Bezug zur Geschichte Dorfens gibt. „Doch Halt, Goethe kannte durchaus das Isental“, erklärt Empl mit einem Augenzwinkern. Zwar nicht in natura, aber die Radierungen des Malers Johann Georg von Dillis, der 1759 in Gmain zur Welt kam, die waren dem Literaten wohl bekannt. Auf der Leipziger Buchmesse habe der Dichterfürst nämlich die Bilder von Dillis’ Bauerngehöften aus der Gegend gesehen. „Diesen Künstler muss ich mir merken“, soll Goethe gesagt haben.

Heute wäre Dillis jedenfalls ein Dorfener. Das ist der Gemeindegebietsreform von 1972 geschuldet, bei der die Gemeinde Schwindkirchen dem Stadtgebiet zufiel. „Und somit wurde Dillis posthum der bekannteste Sohn der Stadt, den sogar Goethe bewundert haben soll“, freut sich Empl über diese zwar weit hergeholte, aber dennoch amüsante Kausalität.

Aufführungen: Premiere des Dorfener „Faust“ ist am Freitag, 16. Juni. Weitere Vorstellungen gibt es am Samstag, 17. Juni, am Donnerstag, 22. Juni, Freitag, 23. Juni, Samstag, 24. Juni, Freitag, 30. Juni, Samstag, 1. Juli, und Freitag, 7. Juli.

Karten gibt es für 35 Euro, ermäßigt 18 Euro, im Ticket Treff Dorfen, Unterer Marktplatz 9, Tel. (0 80 81) 13 93, oder online auf www.printyourticket.de. Internet: Weitere Infos findet man auf www.faustindorfen.de.