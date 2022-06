A94: Nach Unfall gehen zwei Autos in Flammen auf

Von: Hans Moritz

Die Feuerwehr löschte die beiden Unfallwagen, die dennoch komplett ausbrannten. © FiB

Ein folgenreicher Unfall hat sich am Montagnachmittag auf der A94 bei Dorfen ereignet. Zwei Fahrzeuge gingen in Flammen auf. Die Isentalautobahn war bis in den Abend hinein gesperrt.

Dorfen - Der Notruf ging gegen 16 Uhr ein: Auf der A94, der Isentalautobahn, waren zwischen den Anschlussstellen Dorfen und Schwindegg in Fahrtrichtung zwei Fahrzeuge kollidiert. So weit, so alltäglich - aber nicht lange.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw auf die Mittelleitplanke gehoben. In einem der Unfallfahrzeuge brach ein Feuer aus, das rasch auf das zweite übergriff.

Unter anderem war ein Kleintransporter einer Spenglerei aus Wadlkraiburg beteiligt. Ersten Erkenntnissen von der Unfallstelle nach hatte er auch Gasflaschen geladen, einige sollen explodiert sein.

Die Leitstelle alarmierte die Feuerwehren Dorfen, St. Wolfgang, Lengdorf, Ampfing, Heldenstein und Obetaufkirchen. Die Autobahnpolizei Mühldorf sperrte die A94 in beiden Fahrtrichtungen zwischen Dorfen und Schwindegg. Die Sperre dauerte bis in die Abendstunden an. Zeitweise bildete sich ein Stau von mehreren Kilometer Länge.

Zur Unfallursache ist noch nichts bekannt, ebenso wenig zu möglichen Verletzten und dem Sachschaden.