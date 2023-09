Rihanna und Ed Sheeran lieben sein Essen: Promi- und Sternekoch in der Bar Amore in Dorfen

Von: Michaele Heske

Kochten gemeinsam in der Allianz Arena: Tobias Maier mit Promi-Koch Stefan Pappert (r.). © privat

Stefan Pappert und Joshua Leise kochen am kommenden Wochenende ein Acht-Gänge-Menü in der Bar Amore in Dorfen. In einem Küchenzelt auf der Terrasse können ihnen die Gäste dabei zusehen.

Dorfen – Kulinarische Sterne leuchten in Dorfen: Stefan Pappert und sein junger Kollege Joshua Leise zaubern am kommenden Wochenende in der Bar Amore ein Acht-Gänge-Menü. Betreiber Tobias Maier hat die Spitzenköche zur „Nacht der Sterne“ in sein Lokal am Marienplatz eingeladen. Bei dieser Kochshow können die Gäste den beiden Stars der Münchner Haute Cuisine direkt in die Töpfe schauen.

Kurz vor dem Oktoberfest legt der Promi-Koch Pappert in der Isenstadt noch einen Zwischenstopp ein. Auch heuer ist er wieder für das Essen im Löwenbräuzelt verantwortlich. Auf der Wiesn lernte er bereits vor Jahren Tobias Maier kennen, die beiden sind in Kontakt geblieben, denn die Leidenschaft fürs Kochen verbindet – selbst wenn man kulinarisch in einer ganz anderen Liga spielt. „Wenn du mal eine Küchenhilfe brauchst, ruf mich an“, habe Maier vor zwei Jahren zum Spaß gesagt. Kurze Zeit später klingelte das Telefon, und wenige Tage drauf stand der Dorfener Hobbykoch neben seinem prominenten Freund in der Küche der Allianz Arena.

Pappert ist oberster Gastro-Chef des legendären Wembley-Stadions. In dieser Arena kocht er für Tottenham und das englische Nationalteam sowie im Emirates-Stadion für Arsenal – als erster deutscher Küchenchef. Superstars wie Ed Sheeran oder die Rolling Stones, die in Wembley auftraten, lieben seine Fleischpflanzerl. Auch Rihanna isst sie gerne.

Hausmannskost gibt es beim Dorfener Sterne-Event freilich nicht. Die Star-Köche fahren „lauwarme Forelle in Buttermilch mit Holunderblüten und Saiblingskaviar“ auf. Oder „Wildschwein Tacos mit geschmorten Paprika in Kräuterrahm.“ Zu den einzelnen Gängen werden aufs Essen abgestimmte Weine serviert. Und als Nachtisch gibt es ein bayerisches Schmankerl – „Kaiserschmarrn mit Pflaumencouli und Preiselbeermouse“. Für das habe sogar die Queen geschwärmt, denn bis zum Tod der englischen Monarchin gehörte Pappert zu den Köchen auf Schloss Windsor.

Am 8. und 9. September ab 19 Uhr sind also königliche Speisen in Dorfen angesagt: „Dabei sind die Gäste mitten im Geschehen“, verrät Maier. „Es gibt ein Küchenzelt auf der Terrasse, da hat jeder den vollen Einblick.“ Jeweils 60 Gäste können bei den Live-Koch-Shows am Freitag und Samstag dabei sein – mit allen Speisen und Getränken inklusive kosten die Tickets 139 Euro pro Person. Begleitet wird der Abend mit italienischer Live-Musik von Marco Gambardella.

Pappert war schon mehrmals in Dorfen, Joshua Leise steht hier zum ersten Mal am Herd. Schon mit 23 Jahren übernahm er im Restaurant Mural in München die Küche, zwei Jahre später bekam er einen Michelin-Stern. Heuer wurde der 27-jährige Newcomer außerdem mit einem Grünen Stern für seine nachhaltige Küche ausgezeichnet, zu der auch ein veganes Menü gehört.

Damit liege Leise voll im Trend, weiß auch Maier. In der Bar Amore werde auch immer öfter nach veganen oder vegetarischen Gerichten gefragt. „Man muss mit der Zeit gehen, sich immer wieder auf Neues einlassen“, beschreibt der Dorfener Wirt sein Erfolgsrezept. Seit Mai hat er einen Italo-Koch für sein Lokal verpflichtet. „Wir werfen aber die Küche nicht komplett um – italienische Gerichte ohne Fleisch, das geht für mich gar nicht.“