Proteste gegen Krieg und Ungerechtigkeit

Von: Michaele Heske

Teilen

Bezahlbarer Wohnraum für alle – eine Utopie. Dennoch wagten sich die Dorfener nach der Kundgebung am Unteren Markt an den Bau eines Luftschlosses aus Holz und Sträuchern. Mit dabei der Organisator der Demo am „Tag der Arbeit“ Hans Elas (r.). Künstlerkollektiv baut Luftschloss © Michaele Heske

Dorfen - Mai-Kundgebung am Unteren Markt: Rund 100 Demonstranten fordern eine solidarische Gesellschaft und zwar überall und für alle.

Auch in diesem Jahr gingen am 1. Mai wieder rund 100 Demonstranten in Dorfen auf die Straße, um gemeinsam ein Zeichen für „eine gerechte und friedvolle Zukunft“ zu setzen. „Die Corona-Pandemie bestimmt seit über zwei Jahren unseren Alltag und gleichzeitig haben wir wieder Krieg in Europa“, begrüßte Hans Elas, Organisator der Kundgebung, die Zuhörer am Unteren Markt. Für viele jüngere Menschen sei der Krieg eine völlig neue und beängstigende Erfahrung und für die Älteren eine Erinnerung an finstere Zeiten, die viele längst überwunden glaubten, sagte Elas am Tag der Arbeit. „Uns wird schmerzlich bewusst, dass Frieden, Gerechtigkeit und sozialer Zusammenhalt nicht von selbst kommen, sondern immer wieder neu erkämpft werden müssen.“

Für eine „solidarische Gesellschaft – überall“, so auch heuer wieder das Motto der Protestaktion in Dorfen, die Elas schon zum dritten Mal in Folge auf die Beine stellte.

Heidi Oberhofer-Franz, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) des Kreisverbandes Erding und Lehrerin an der Dorfener Mittelschule, berichtete über die Zustände an den Schulen und Kitas. „Die Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst sind festgefahren, die erschwerten Arbeitsbedingungen von Erzieherinnen werden von den Arbeitgeberverbänden nicht zur Kenntnis genommen“, monierte sie. Im gesamten Bildungsbereich fehle es an Arbeitskräften: „Die Beschäftigten sind am Limit ihrer Belastbarkeit.“ Dennoch setze das bayrische Kultusministerium weiterhin auf eine „personelle Flickschusterei“, die pädagogisch nicht sinnvoll sei.

Künstlerkollektiv baut Luftschloss

Christian Theiß, Krankenpfleger und Betriebsrat im Taufkirchener Bezirkskrankenhaus, verwies auf die nach wie vor „ungelösten, weil systemisch bedingten Probleme im Gesundheitswesen“. Dazu gehöre die Privatisierung von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie die unsäglichen Fallpauschalen. Denn nicht nur die Bezahlung bliebe weiterhin schlecht: „Die Sympathieerklärungen während der Hochzeit der Pandemie für das Pflegepersonal scheinen sich nicht in konkrete Verbesserungen der Arbeitsbedingungen auszuwirken“, fasste er zusammen. Auch gingen die Einsparungen zu Lasten der Patienten. Theiss forderte den „Fokus nicht darauf zu legen, welche Behandlung Gewinn abwirft und stellte sich gegen die Diktatur des Profits.“

Krieg und Frieden machte Stefan Brandhuber zum Thema. Der Dorfener zeichnete den Zusammenhang zwischen dem Militärschlag in der Ukraine und dem größten Militarisierungsschub in der Geschichte der Bundesrepublik dar. „Das kann nicht zum Frieden führen“, folgerte er. Der Widerstand in der Ukraine sei der „Wille des eigenen Volkes“, doch das Pro-Ukraine-Lager der Nato, die auf den Niedergang und die Schwächung Russlands setze, mache Verhandlungen unmöglich. Krieg und Zerstörung werden sich noch lange hinziehen und zum Sozialabbau führen. „Jeder Euro, der im Rüstungshaushalt landet, fehlt im Sozialetat.“

Dem letzten Redner, Franz Leutner von der Flüchtlingshilfe Dorfen, war es ein besonderes Anliegen, darauf hinzuweisen, dass bei aller begrüßenswerten Hilfsbereitschaft für die Geflüchteten aus der Ukraine, die oft desolatere Lage der geflüchteten Menschen aus anderen Krisen- und Kriegsgebieten immer weiter aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit gerät. „Es darf keine Flüchtlinge 1. und 2. Klasse geben“, forderte er.

Nach den Reden konnten die Zuhörer mit einigen Künstlern aus Dorfen ein sogenanntes „Luftschloss“ am Unteren Markt bauen. Ein Haus aus Weiden und Holz. Das Künstlerkollektiv des Forum Links wollte damit ein Zeichen setzen: „Für zumutbaren und bezahlbaren Wohnraum – für alle Menschen, egal welchen Alters, welcher Nationalität – unabhängig von Status und Einkommen.“